Отсутствие дренажных канав на кладбище Сыктывкара несет экологическую угрозу

19 июля 2017 года, 10:09 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Вопрос создания и реконструкции дренажных систем на республиканских кладбищах во избежание экологической угрозы населению обсудили в Общественной палате Коми. В пример участники встречи привели Краснозатонское кладбище в Сыктывкаре.

Проблему озвучила зампредстедателя Коми регионального отделения "Всемирного Русского Народного Собора" Галина Кравченко. По ее словам, в ходе ремонта дороги на территории кладбища был нарушен дренаж, в связи с чем произошло накопление воды и подтопление захоронений.

При этом ситуация с нарушением водоотведения наблюдается и на многих других местах захоронения, в результате которых кладбища "плавают".

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Участники круглого стола отметили, что сложившаяся ситуация не может оставаться без внимания. В случае с Краснозатонским кладбищем она и вовсе чревата экологической угрозой. Естественное течение воды оказалось преграждено и вода попадает в Вычегду, проходя непосредственно через могилы. Вода, как отмечают очевидцы, "стоит" на кладбище и по сей день.

Принято решение инициировать проверку путем обращения в природоохранную прокуратуру Сыктывкара и Роспотребнадзор.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: похороны, паспортизация, Общественная палата, кладбища, дренаж, вода
  Рубрика: Экология
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