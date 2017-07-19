Отсутствие дренажных канав на кладбище Сыктывкара несет экологическую угрозу

Вопрос создания и реконструкции дренажных систем на республиканских кладбищах во избежание экологической угрозы населению обсудили в Общественной палате Коми. В пример участники встречи привели Краснозатонское кладбище в Сыктывкаре.

Проблему озвучила зампредстедателя Коми регионального отделения "Всемирного Русского Народного Собора" Галина Кравченко. По ее словам, в ходе ремонта дороги на территории кладбища был нарушен дренаж, в связи с чем произошло накопление воды и подтопление захоронений.

При этом ситуация с нарушением водоотведения наблюдается и на многих других местах захоронения, в результате которых кладбища "плавают".

Участники круглого стола отметили, что сложившаяся ситуация не может оставаться без внимания. В случае с Краснозатонским кладбищем она и вовсе чревата экологической угрозой. Естественное течение воды оказалось преграждено и вода попадает в Вычегду, проходя непосредственно через могилы. Вода, как отмечают очевидцы, "стоит" на кладбище и по сей день.

Принято решение инициировать проверку путем обращения в природоохранную прокуратуру Сыктывкара и Роспотребнадзор.