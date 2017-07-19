Росгвардия Коми ищет хозяина лошади, плутавшей по улице Кирова

19 июля 2017 года, 16:50 | Сыктывкар
Фото Росгвардии Коми

Омон Росгвардии по Республике Коми ищет хозяина лошади, заблудившейся на улице Кирова в исторической части Сыктывкара. Животное могло спровоцировать аварию на дороге и само чуть не попало в беду.

Как пояснили "Комиинформу" в пресс-службе Росгвардии по региону, животное после 16-ти часов через камеры наружного наблюдения заметил дежурный. Установлены они на здании территориального управления по адресу Кирова, 64.

Лошадь слонялась по перекрестку, мешала проезду транспорта, сама могла стать жертвой ДТП.

Сотрудники ведомства решили завести животное на территорию Управления, привязали ее и напоили водой.

Чье животное - пока неизвестно. Сотрудники Росгвардии уже связались с конно-спортивной школой и клубом в Выльгорте Сыктывдинского района, где заверили, что все их питомцы на месте.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, Росгвардия, лошадь, дорога
  Рубрика: Происшествия
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