Росгвардия Коми ищет хозяина лошади, плутавшей по улице Кирова

Омон Росгвардии по Республике Коми ищет хозяина лошади, заблудившейся на улице Кирова в исторической части Сыктывкара. Животное могло спровоцировать аварию на дороге и само чуть не попало в беду.

Как пояснили "Комиинформу" в пресс-службе Росгвардии по региону, животное после 16-ти часов через камеры наружного наблюдения заметил дежурный. Установлены они на здании территориального управления по адресу Кирова, 64.

Лошадь слонялась по перекрестку, мешала проезду транспорта, сама могла стать жертвой ДТП.

Сотрудники ведомства решили завести животное на территорию Управления, привязали ее и напоили водой.

Чье животное - пока неизвестно. Сотрудники Росгвардии уже связались с конно-спортивной школой и клубом в Выльгорте Сыктывдинского района, где заверили, что все их питомцы на месте.