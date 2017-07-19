Минпром Коми предлагает разрешить людям строить лесные избушки

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми понимает озабоченность охотников республики в связи с тем, что с принятием Лесного кодекса лесные избушки оказались вне закона. Начальник Управления лесного хозяйства Сергей Шевелев довел до участников совещания в Государственном совете по вопросам, связанным с размещением строений на землях лесного фонда.

"Раньше человек просто приходил в общество охотников, говорил, что построит избушку, и это было законно. Но вместе с маленькими строениями стали появляться дворцы в районах отдыха граждан, на берегах водоемов, которые еще и огораживались заборами и препятствовали обычным гражданам пользоваться дарами леса", - сообщил С.Шевелев.

Он признался, что к лесным избушкам относится с большим уважением. Когда он с другими огнеборцами выезжали на лесной пожар, в первую очередь спасали избушки, чтобы было где отдохнуть во время многодневного тушения леса.

Замминистра подчеркнул, что ведомство интересует в первую очередь те постройки, которые появились в 2006 году, после принятия Лесного кодекса. То есть изначально были построены незаконно. И заявил о необходимости внести поправки в Лесной кодекс, чтобы права граждан не нарушались.

Это утверждение порядка и нормативов, а также предельно допустимой площади, возможной к передачи в аренду гражданам для собственных нужд с целью осуществления рекреационной деятельности. В случае предоставления участков гражданам для собственных нужд с вышеуказанной целью договор аренды заключается без проведения торгов.

Также Лесной кодекс следует дополнить статьей "Использование лесов гражданами для собственных нужд с целью осуществления рекреационной деятельности". В ней говорится, что при осуществлении такой деятельности допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Итоговый механизм после внесения поправок будет четким и простым для людей. Человек пишет заявление с указанием местоположения и испрашиваемой площади. Минпром составляет проектную документацию лесного участка, проводит кадастровый учет, составляет проект освоение лесов, проведение госэкспертизы и заключает договор аренда. На все процедуры отводится четыре месяца.

В ведомстве ожидают следующий социальный и экономический эффект: оформление существующих объектов в соответствии с законом при лесной амнистии, выявление незаконно возведенных капитальных сооружений, возложение ответственности по охране, защите и воспроизводству лесов на конкретное лицо, снижение социальной напряженности, увеличение поступления в бюджеты разных уровней в виде арендной платы.

По последнему пункту сомнения возникли сомнения у председателя Межрегионального общественного движения коми-ижемцев "Изьватас" Николая Рочева. А сам Лесной кодекс он назвал антинародным, направленным против людей.

"Я бы не сказал, что охота является основным источником дохода для жителей района. Но для них это смысл жизни. И какая трагедия для всей семьи, когда их избушку снесут. И я не стал бы вводить аренду для людей. Иначе человек подумает: "Всю жизнь эта избушка была моей. А теперь приходит какой-то дядя и требует денег", - сказал Н.Рочев от имени коми-ижемцев.

Заместитель председателя Госсовета Коми Александр Макаренко заметил, что здесь речь идет не об оплате, возможно, аренда будет бесплатной. Но документально фиксировать передачу земли под собственные нужды граждан необходимо.