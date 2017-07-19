Минпром Коми предлагает разрешить людям строить лесные избушки

19 июля 2017 года, 14:07 |
Фото Антона Пархачёва

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми понимает озабоченность охотников республики в связи с тем, что с принятием Лесного кодекса лесные избушки оказались вне закона. Начальник Управления лесного хозяйства Сергей Шевелев довел до участников совещания в Государственном совете по вопросам, связанным с размещением строений на землях лесного фонда.

"Раньше человек просто приходил в общество охотников, говорил, что построит избушку, и это было законно. Но вместе с маленькими строениями стали появляться дворцы в районах отдыха граждан, на берегах водоемов, которые еще и огораживались заборами и препятствовали обычным гражданам пользоваться дарами леса", - сообщил С.Шевелев.

Он признался, что к лесным избушкам относится с большим уважением. Когда он с другими огнеборцами выезжали на лесной пожар, в первую очередь спасали избушки, чтобы было где отдохнуть во время многодневного тушения леса.

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Замминистра подчеркнул, что ведомство интересует в первую очередь те постройки, которые появились в 2006 году, после принятия Лесного кодекса. То есть изначально были построены незаконно. И заявил о необходимости внести поправки в Лесной кодекс, чтобы права граждан не нарушались.

Это утверждение порядка и нормативов, а также предельно допустимой площади, возможной к передачи в аренду гражданам для собственных нужд с целью осуществления рекреационной деятельности. В случае предоставления участков гражданам для собственных нужд с вышеуказанной целью договор аренды заключается без проведения торгов.

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Также Лесной кодекс следует дополнить статьей "Использование лесов гражданами для собственных нужд с целью осуществления рекреационной деятельности". В ней говорится, что при осуществлении такой деятельности допускается возведение временных построек на лесных участках и осуществление их благоустройства.

Итоговый механизм после внесения поправок будет четким и простым для людей. Человек пишет заявление с указанием местоположения и испрашиваемой площади. Минпром составляет проектную документацию лесного участка, проводит кадастровый учет, составляет проект освоение лесов, проведение госэкспертизы и заключает договор аренда. На все процедуры отводится четыре месяца.

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В ведомстве ожидают следующий социальный и экономический эффект: оформление существующих объектов в соответствии с законом при лесной амнистии, выявление незаконно возведенных капитальных сооружений, возложение ответственности по охране, защите и воспроизводству лесов на конкретное лицо, снижение социальной напряженности, увеличение поступления в бюджеты разных уровней в виде арендной платы.

По последнему пункту сомнения возникли сомнения у председателя Межрегионального общественного движения коми-ижемцев "Изьватас" Николая Рочева. А сам Лесной кодекс он назвал антинародным, направленным против людей.

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"Я бы не сказал, что охота является основным источником дохода для жителей района. Но для них это смысл жизни. И какая трагедия для всей семьи, когда их избушку снесут. И я не стал бы вводить аренду для людей. Иначе человек подумает: "Всю жизнь эта избушка была моей. А теперь приходит какой-то дядя и требует денег", - сказал Н.Рочев от имени коми-ижемцев.

Заместитель председателя Госсовета Коми Александр Макаренко заметил, что здесь речь идет не об оплате, возможно, аренда будет бесплатной. Но документально фиксировать передачу земли под собственные нужды граждан необходимо.

Илья Баканов
  Ключевые слова: охота, обращения, лес, Госсовет
  Рубрика: Общество
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