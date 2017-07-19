Лесные избушки в Коми оказались под угрозой сноса

О пробелах в Лесном кодексе, ущемляющих права простых граждан, шла речь на совещании в комитете Государственного совета Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Вопросы касались размещения строений на землях лесного фонда республики.

Как сообщил присутствующим заместитель председателя Госсовета РК Александр Макаренко, в адрес депутатов поступали обращения от жителей, обеспокоенных информацией, что лесные избушки, в которых охотники могли остаться на ночь, переждать непогоду, согласно принятому в 2006 году Лесному кодексу РФ, оказались вне закона.

"Этот вопрос возникает не только у нас в республики, но и по всей Сибири, по всему северу страны. Есть такое понятие – избушки, построенные для собственных нужд. В районах люди испокон веков жили, у человека была избушка, где он оставался во время охоты, рыбалки, сбора дикоросов. И куда попадает эта прослойка, мы пока не понимаем. Думаем, что необходимо будет обратиться в Государственную Думу с законодательной инициативой, чтобы учли интересы людей, которые живут в дальних районах. И акцент сделать на том, что избушки построены для собственных нужд, а не для юридических лиц или под базы отдыха", - считает А.Макаренко.

Депутат Госсовета Коми Надежда Бажукова доложила коллегам, что к ней поступило коллективное обращение трехсот жителей Троицко-Печорского района. В нем в частности говорится, что до принятия Лесного кодекса проблемы не было. Для возведения построек в лесхозах выписывался лесорубочный билет на рубку деревьев, и гражданин из выписанного леса строил избу. Теперь все разрешенная деятельность в лесу привязана к лесным участкам. И все возведенные там постройки оказались незаконными.

С одной стороны, Лесной кодекс дает право свободно пребывать в лесах, собирать грибы и ягоды, пользоваться общедоступными охотничьими угодьями. Но постройки для собственных нужд запрещены. По данным авторов обращения, Минпром Коми направил указания в лесничества по проведению работ по выявлению и сносу незаконных построек. И в случае выполнения указания среди местного населения возникнут протестные настроения, так как большинство жителей из-за отсутствия постоянной работы сводят концы с концами только за счет леса и реки.

Первый суд по судьбе избушки уже состоялся. Ее "приговорили" к сносу.

Жители Троицко-Печорского района предлагают разработать критерии и нормативы по временным постройкам в лесу и внести изменения в закон "О регулировании лесных отношений на территории РК" в части предоставления возможности узаконить гражданам, проживающим в республике, постройки в лесу. Следует сделать процедуру легализации максимально упрощенной и объявить мораторий или амнистию по отношению к гражданам, построившим и использующим постройки в лесу для собственных нужд на период разработки и внесения изменений в законодательство и период оформления гражданами разрешительных документов.