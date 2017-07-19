Обустройство стадиона в сыктывкарском Лесозаводе начнется с ремонта входной группы и покоса травы

19 июля 2017 года, 13:50 | Сыктывкар
Фото предоставлено Олегом Бекетовым

Обустройство стадиона в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод начнется с ремонта входной группы и покоса травы. Ход работ вчера на совместной встрече обсудили члены Молодежного парламента Коми и общественники.

Как рассказал "Комиинформу" председатель Молодежного парламента региона Олег Бекетов, на встрече обсудили вопросы первичного благоустройства стадиона как места спортивного досуга для жителей Лесозавода и Сыктывкара, а именно уборка территории, покос травы, восстановление забора, правка ворот, а также создание техусловий и проведение электричества.

Все работы разделили по этапам реализации. Общественники и члены МП РК намерены обратиться в администрацию Сыктывкара по вопросу подключения мощностей электроэнергии для объекта.

Прежде чем править забор, необходимо выправить входную группу - арку и ворота. Для выправки бетонных столбов забора решено использовать трактор и булыжники с крупно-фракционным строительным мусором.

По вопросу покоса травы решено обратиться в минсельхоз Коми или фермерам, имеющим специализированное оборудование для покоса травы и кустарников.

Также определено место для волейбольной площадки, найдена сетка, осталось найти трубы, наварить ушки и вкопать их.

"Если удастся подключить электричество ко Дню Республики, планируем ходатайствовать о включении стадиона в Лесозаводе в одну из площадок празднования. Два творческих коллектива уже предложили нам содействовать в организации их выступления в формате творческого марафона: стихи любимых поэтов и любимые песни в исполнении молодых творческих коллективов", - добавил О.Бекетов.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, спорт
  Рубрика: Спорт
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