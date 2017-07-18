Стадион в сыктывкарском Лесозаводе намерены обустроить для всех жителей микрорайона

18 июля 2017 года, 16:13 | Сыктывкар
Фото: vk.com

Стадион в сыктывкарском Лесозаводе хотят обустроить для всех жителей микрорайона. Инициатива принадлежит Федерации автоспорта республики и Молодежному парламенту Коми.

Как пояснил "Комиинформу" председатель МП региона Олег Бекетов, сам спортивный проект появился два года назад. Долгое время не удавалось найти подходящую площадку для воплощения идеи в жизнь. Изначально рассматривалось запасное поле Республиканского стадиона.

Затем в поле зрения авторов проекта попал стадион в Лесозаводе бывшей спортивно-технической школы, заброшенный более 15-ти лет. Площадь спортобъекта 5 Га. Находится он по адресу Серова, 98.

На стадионе хотят "поселить" площадку для волейбола, мини-футбола и турниковые комплексы. Кроме того, здесь планируют развивать несколько видов автоспорта, для чего потребуется получить сертификат безопасности.

Сегодня члены Молодежного парламента и Федерации автоспорта Коми встретятся с инициативными жителями Сыктывкара и микрорайона Лесозавод по вопросу обустройства объекта.

На собрании обсудят вопросы первичного благоустройства, а именно - кто будет отвечать за уборку территории, покос травы, восстановление забора, правку ворот, а также создание техусловий и проведение электричества.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, спорт, общественники, Молодежный парламент, лесозавод
  Рубрика: Спорт
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