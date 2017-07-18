Эксперты в Коми разошлись во мнениях по вопросу ужесточения работы управляющих компаний

Члены экспертного совета по ЖКХ при профильной комиссии Госсовета Коми разошлись во мнениях – стоит ли ограничивать управляющие компании в количестве принимаемых ими в управление многоквартирных домов.

Как уже сообщал "Комиинформ", сегодня в парламенте региона эксперты, входящие в совет при постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, проанализировали реализацию в регионе принятой на федеральном уровне пару лет назад системы лицензирования управляющих компаний.

Обсуждая варианты усовершенствования механизмов ее функционирования, собравшиеся разошлись во мнениях относительно объема жилфонда, который берется под управление такими организациями.

Сторонники ужесточения правил деятельности компаний на рынке обслуживания многоквартирных домов выступили с предложением ограничить их количество по причине того, что чем больше домов – тем ниже качество содержания общедомового имущества.

"В Коми есть компании, в основном, это касается Сыктывкара, которые забрали под себя свыше сотни домов. Притом, что многие из них предпочитают экономить на материально-технических ресурсах и на количестве штатного персонала. Поэтому целесообразно предложить на федеральном уровне изменить законодательство, введя ограничение по объему жилфонда", - отметили некоторые эксперты.

Другие, напротив, встали на защиту управляющих компаний, пояснив, что чем больше домов, тем выше объемы денежных средств, что позволяет выделять финансирование на дома с временно накапливаемыми долгами собственников за ЖКУ, перекрываясь средствами, получаемыми от других объектов жилфонда.

"Кроме того, большее число домов позволяет содержать штат рабочих и иных специалистов, что не так накладно для жильцов, поскольку бремя расходов распределяется между объектами жилфонда, с которыми у компании заключены договоры", - добавили противники ограничений.

Также участники встречи поспорили на предмет правового статуса компаний. Одни ратуют за то, чтобы эта сфера была полностью отдана на откуп частному бизнесу, другие, напротив, убеждены, что государство должно оставаться на рынке управления жилфондом. Тогда возникнут естественные условия для конкуренции – за право заключения договора с тем или иным домом частники и МУПы будут оптимизировать свои расходы и снижать цены на свои услуги. В конечном итоге выиграют от такой борьбы сами владельцы "квадратных метров".

Кроме того, государство в лице МУПов сможет изнутри контролировать процессы, происходящие в данной сфере, и держать в порядке систему управления жилфондом, что особенно актуально для сельской местности, где бизнес не стремится осваивать малоприбыльную нишу, а те, кто стремятся ее занять, как правило, рассчитывают "нагреть руки" за счет сборов платежей с населения и через какое-то время бросить жилфонд, искусственно обанкротив свои "управляйки".

Между тем, на примере Коми ряд экспертов отметили, что МУПы – это не панацея, напомнив, с какими проблемами таковые занимаются жилфондом в Княжпогостском районе и в ряде других муниципалитетов.

Руководитель Службы Коми стройжилтехнадзора Роман Шашев по опыту лицензионного надзора за УК отметил, что в сельской местности гораздо эффективнее непосредственный способ управления жилфондом – в лице обслуживающих организаций. С таковыми собственники (если вдоме насчитывается 30 квартир) заключают договоры ГПХ на определенные виды работ и оплачивают их по факту исполнения. Тогда как управляющие компании, как подразумевается, автоматически считаются выполняющими все виды работ и в этой связи взимающие средства с жильцов даже в случае низкого качества своей работы.