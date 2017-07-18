Управляющие компании в Коми стали лучше проводить "работу над ошибками"

Управляющие компании на территории Республики Коми за год на 20 процентов подняли дисциплину исполнения предписаний органов госжилнадзора по выявленным в ходе проверок нарушениям.

Информация об этом прозвучала сегодня в Сыктывкаре на заседании экспертного совета по ЖКХ при постоянной комиссии по вопросам ЖКХ Госсовета региона. Как сообщил руководитель Службы Коми стройжилтехнадзора Роман Шашев, в прошлом году компании, управляющие жилфондом в городах и районах, в среднем на 60 процентов выполнили предписания, полученные от органов госжилнадзора по итогам проведенных проверок. А в этом году показатель повысился в среднем до 80 процентов. Профильное ведомство объясняет рост исполнительской дисциплины со стороны директоров организаций опасением лишиться бизнеса ввиду угрозы исключения из реестра лицензий домов, находящихся в ведении компаний-нарушителей.

"Всего на исключение мы вынуждены поставить 18 объектов жилфонда на территории республики. Большая часть – 14 домов – в Сыктывкаре. По одному в Вуктыле, Усинске, Прилузском и Княжпогостском районах", - пояснил Роман Шашев.

Он также отметил, что в настоящее время на согласовании на федеральном уровне находится проект закона, разработанного Минстроем РФ, о лишении лицензий управляющих компаний в случае оказания ими противодействия лицензионному контролю (в виде проверок органов госжилнадзора). В случае принятия Госдумой законопроекта государство в лице профильных служб еще больше усилит контроль за качеством деятельности компаний, которым собственники доверили управление недвижимостью.

От регионального центра "ЖКХ Контроль" в Коми в рамках обсуждения возможностей усовершенствования принятой в стране два года назад системы лицензирования УК прозвучало предложение в адрес Госсовета Коми: выйти с законодательной инициативой в Госдуму на предмет запрета к допуску на соискание лицензий тех предпринимателей, которые ранее являлись учредителями либо руководителями управляющих компаний, доведенных до банкротства.

"Такие компании-клоны существуют во многих регионах. Законодательно на сегодня отсутствуют ограничения на открытие одними и теми же предпринимателями более одной компании", - высказался руководитель Службы. По его данным, в Коми насчитывается уже свыше десятка компаний, получивших лицензии без наличия договоров об управлении жилфондом. В учредителях и руководителях "клонов" – одни и те же лица.