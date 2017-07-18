Оленеводы Воркуты поблагодарили Сергея Гапликова за участие в сохранении северного оленеводства

18 июля 2017 года, 17:00 |
фото Ярославы Пархачевой

В адрес главы Республики Коми Сергея Гапликова поступило благодарственное письмо от коллектива воркутинского ПСК "Оленевод".

Правление производственного сельскохозяйственного кооператива выразило благодарность главе и Правительству региона за комплексную поддержку в решении проблем предприятия.

Так, по поручению Сергея Гапликова правительством республики ПСК "Оленевод" были выделены денежные средства на приобретение вездехода. Это позволит предприятию совместно с государственной ветеринарной службой проводить зооветеринарные работы в полном объёме, в том числе проводить вакцинацию оленей против сибирской язвы.

Кроме того, когда предприятие столкнулось с проблемой хранения годового объёма заготовленного мяса в связи с закрытием предприятия-партнёра, Правительство Коми своевременно включило мероприятия по модернизации ледника в Республиканскую программу поддержки сельхозпроизводителей. В настоящее время на предприятии запущена в эксплуатацию первая очередь проекта по созданию в ПСК "Оленевод" собственных морозильных камер, что позволило сохранить мясо, заготовленное в 2016 году. В плановом режиме ведутся работы по запуску второй очереди проекта, а это ещё пять холодильных камер.

"Сергей Анатольевич, сердечно благодарим Вас и Вашу команду за оказанную поддержку, без которой существование нашего предприятия было бы невозможным", – отмечается в письме.

Производственный сельскохозяйственный кооператив "Оленевод" – одно из ведущих сельскохозяйственных предприятий в Республике Коми, образовано в 1996 году.

Предприятие объединяет интересы семи оленеводческих бригад и специализируется на разведении и выращивании северных оленей. Производственно-хозяйственная деятельность предприятия представляет собой законченный цикл операций от разведения и выращивания северных оленей до изготовления и реализации готовой продукции. Численность работающих на предприятии более 100 человек, включая оленеводов, ведущих кочевой образ жизни.

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Комиинформ
  Ключевые слова: оленеводство
  Рубрика: Экология
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