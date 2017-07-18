Жительница Сосногорска оплатила крупный штраф за коррупционное преступление, испугавшись статуса "невыездной"

18 июля 2017 года, 9:13 | Сосногорск
Фото из архива "Комиинформа"

200 тысяч рублей уголовного штрафа взыскано с гражданки за коррупционное преступление.

В отдел судебных приставов по г. Сосногорску УФССП России по Республике Коми на исполнение поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа по ч.3 ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Судебным приставом-исполнителем направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации с целью выяснения имущественного положения должника. На основании полученных ответов установлено, что ни автотранспортных средств, ни иного имущества гражданка не имеет. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации и отправился по адресу проживания должника.

Судебный пристав-исполнитель разъяснила гражданке о необходимости исполнения решения суда, предупредив о последствиях игнорирования требований судебного пристава, о мерах принудительного исполнения, принимаемых в отношении должников. После разъяснений судебного пристава-исполнителя, а также в целях избавиться от статуса "невыездной", гражданка на месте оплатила всю сумму уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Денежные средства приняты судебным приставом-исполнителем по квитанции.

Так, благодаря работе судебного пристава-исполнителя, менее чем за месяц взыскана вся сумма задолженности. Уголовный штраф будет перечислен взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: приставы, штраф, долг, преступление
  Рубрика: Право
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