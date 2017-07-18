В Минсельхозе Коми создан пул советников

18 июля 2017 года, 8:20 |
Фото Минсельхоза Коми

В Минсельхозе Коми создан совещательный орган, в который вошли руководители передовых хозяйств республики, представители организаций торговли, науки, образования, общественных организаций и ветераны сельскохозяйственной отрасли.

Список советников заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолия Князева согласован с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

"Вы являетесь аксакалами, знаете все проблемы на местах, на производстве, поэтому станете рупором простых аграриев. При каждой встрече мы с вами будем поднимать насущные, животрепещущие вопросы как аграрной отрасли, так и других отраслей, входящих в компетенцию министерства. Пул советников поможет их решать более оперативно. И конструктивная критика, и дельные советы от вас только приветствуются. Готов находиться на телефонной связи с вами двадцать четыре часа в сутки", - обратился к назначенным общественным советникам А.Князев.

Заседания Совета решено проводить раз в квартал, при необходимости будут проводиться встречи с каждым общественным советником индивидуально. На повестку дня будут поставлены разные вопросы: от производства до обустройства сельских территорий. Также будут формулироваться рекомендации и запросы в исполнительные и законодательные органы власти республики.

В число общественных советников вошли:

Заинчковский Иван Феликсович

Директор ООО Племхоз "Изваильский-97"

Иванов Валентин Александрович

Главный научный сотрудник лаборатории экономики природопользования ФГБУН Институт социально-экономических проблем Севера КНЦ УрОРАН, д.э.н.

Князева Галина Алексеевна

д.э.н., профессор, профессор кафедры банковского дела СГУ им. Питирима Сорокина

Костылева Татьяна Геннадьевна

Директор ООО "Межадорское"

Коротаев Владимир Григорьевич

Председатель наблюдательного совета ООО Племхоз "Ухта-97"

Ларукова Татьяна Васильевна

Директор ООО "Нившера"

Лапшина Галина Анисимовна

Председатель НОТА

Леошеня Владимир Геннадьевич

Ветеран сельскохозяйственной отрасли

Май Ирина Петровна

Генеральный директор ОАО "Сыктывкарпиво"

Мальцева Ирина Станиславовна

Старший научный сотрудник ФГБУН Институт социально-экономических проблем Севера КНЦ УрОРАН, к.э.н.

Низовцев Геннадий Федорович

Генеральный директор ООО "Пригородный"

Пасынков Сергей Георгиевич

Председатель ПСК "Оленевод"

Попов Петр Михайлович

Председатель правления Ассоциации К(Ф)Х и сельскохозяйственных кооперативов РК "Фермеры Коми"

Подоханов Евгений Александрович

Генеральный директор ООО "Сыктывкарский молочный завод"

Пыряев Михаил Александрович

Директор ООО "Пажга"

Рочев Вячеслав Алексеевич

Генеральный директор ООО "Северный"

Сугоров Александр Борисович

журналист

Тарасевич Галина Леонидовна

Генеральный директор ООО "Северная Нива"

Терентьев Олег Михайлович

лидер общественной организации "Коми Войтыр" в Ижемском районе,

член президиума общественной организации "Изьватас"

Томилов Виктор Арсентьевич

Глава К(Ф)Х

Уляшева Татьяна Владимировна

Председатель СПК "Помоздино"

Усачев Сергей Анатольевич

Генеральный директор ОАО "Сыктывкарский ЛВЗ"

Черный Николай Михайлович

Генеральный директор ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая"

Чечеткин Сергей Лукич

Генеральный директор АО "Агрокомплекс"

Юдин Андрей Алексеевич

Врио руководителя ФГБНУ НИИСХ Республики Коми

Лукьянов Юрий Юрьевич

Комиинформ
  Ключевые слова: сельское хозяйство
  Рубрика: Экономика
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