В Минсельхозе Коми создан пул советников

В Минсельхозе Коми создан совещательный орган, в который вошли руководители передовых хозяйств республики, представители организаций торговли, науки, образования, общественных организаций и ветераны сельскохозяйственной отрасли.

Список советников заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолия Князева согласован с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

"Вы являетесь аксакалами, знаете все проблемы на местах, на производстве, поэтому станете рупором простых аграриев. При каждой встрече мы с вами будем поднимать насущные, животрепещущие вопросы как аграрной отрасли, так и других отраслей, входящих в компетенцию министерства. Пул советников поможет их решать более оперативно. И конструктивная критика, и дельные советы от вас только приветствуются. Готов находиться на телефонной связи с вами двадцать четыре часа в сутки", - обратился к назначенным общественным советникам А.Князев.

Заседания Совета решено проводить раз в квартал, при необходимости будут проводиться встречи с каждым общественным советником индивидуально. На повестку дня будут поставлены разные вопросы: от производства до обустройства сельских территорий. Также будут формулироваться рекомендации и запросы в исполнительные и законодательные органы власти республики.

В число общественных советников вошли: