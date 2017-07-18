В Минсельхозе Коми создан пул советников
В Минсельхозе Коми создан совещательный орган, в который вошли руководители передовых хозяйств республики, представители организаций торговли, науки, образования, общественных организаций и ветераны сельскохозяйственной отрасли.
Список советников заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолия Князева согласован с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.
"Вы являетесь аксакалами, знаете все проблемы на местах, на производстве, поэтому станете рупором простых аграриев. При каждой встрече мы с вами будем поднимать насущные, животрепещущие вопросы как аграрной отрасли, так и других отраслей, входящих в компетенцию министерства. Пул советников поможет их решать более оперативно. И конструктивная критика, и дельные советы от вас только приветствуются. Готов находиться на телефонной связи с вами двадцать четыре часа в сутки", - обратился к назначенным общественным советникам А.Князев.
Заседания Совета решено проводить раз в квартал, при необходимости будут проводиться встречи с каждым общественным советником индивидуально. На повестку дня будут поставлены разные вопросы: от производства до обустройства сельских территорий. Также будут формулироваться рекомендации и запросы в исполнительные и законодательные органы власти республики.
В число общественных советников вошли:
|
Заинчковский Иван Феликсович
|
Директор ООО Племхоз "Изваильский-97"
|
Иванов Валентин Александрович
|
Главный научный сотрудник лаборатории экономики природопользования ФГБУН Институт социально-экономических проблем Севера КНЦ УрОРАН, д.э.н.
|
Князева Галина Алексеевна
|
д.э.н., профессор, профессор кафедры банковского дела СГУ им. Питирима Сорокина
|
Костылева Татьяна Геннадьевна
|
Директор ООО "Межадорское"
|
Коротаев Владимир Григорьевич
|
Председатель наблюдательного совета ООО Племхоз "Ухта-97"
|
Ларукова Татьяна Васильевна
|
Директор ООО "Нившера"
|
Лапшина Галина Анисимовна
|
Председатель НОТА
|
Леошеня Владимир Геннадьевич
|
Ветеран сельскохозяйственной отрасли
|
Май Ирина Петровна
|
Генеральный директор ОАО "Сыктывкарпиво"
|
Мальцева Ирина Станиславовна
|
Старший научный сотрудник ФГБУН Институт социально-экономических проблем Севера КНЦ УрОРАН, к.э.н.
|
Низовцев Геннадий Федорович
|
Генеральный директор ООО "Пригородный"
|
Пасынков Сергей Георгиевич
|
Председатель ПСК "Оленевод"
|
Попов Петр Михайлович
|
Председатель правления Ассоциации К(Ф)Х и сельскохозяйственных кооперативов РК "Фермеры Коми"
|
Подоханов Евгений Александрович
|
Генеральный директор ООО "Сыктывкарский молочный завод"
|
Пыряев Михаил Александрович
|
Директор ООО "Пажга"
|
Рочев Вячеслав Алексеевич
|
Генеральный директор ООО "Северный"
|
Сугоров Александр Борисович
|
журналист
|
Тарасевич Галина Леонидовна
|
Генеральный директор ООО "Северная Нива"
|
Терентьев Олег Михайлович
|
лидер общественной организации "Коми Войтыр" в Ижемском районе,
член президиума общественной организации "Изьватас"
|
Томилов Виктор Арсентьевич
|
Глава К(Ф)Х
|
Уляшева Татьяна Владимировна
|
Председатель СПК "Помоздино"
|
Усачев Сергей Анатольевич
|
Генеральный директор ОАО "Сыктывкарский ЛВЗ"
|
Черный Николай Михайлович
|
Генеральный директор ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая"
|
Чечеткин Сергей Лукич
|
Генеральный директор АО "Агрокомплекс"
|
Юдин Андрей Алексеевич
|
Врио руководителя ФГБНУ НИИСХ Республики Коми
|
Лукьянов Юрий Юрьевич
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