Россиян обяжут согласовывать с соседями перепланировки в квартирах

17 июля 2017 года, 16:50 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Перепланировки жилья его собственникам предстоит согласовывать на общем собрании владельцев квартир в доме. Аналогичную процедуру предстоит проходить в случае намерений перевести жилые помещения жилфонда в нежилые. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс РФ подготовлены в виде законопроекта, внесенного в Госдуму РФ.

Как сообщила "Комиинформу" руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Коми Дарья Шучалина, проект федерального закона направлен на общественное обсуждение в национальный центр "ЖКХ Контроль", руководство которого в настоящее время ведет сбор предложений от своих филиалов в регионах.

По ее словам, центр "ЖКХ Контроль" много лет поднимал на федеральном уровне проблему бесконтрольного поведения собственников, которые без каких-либо согласований надзорных органов производят перепланировки в своих квартирах.

"Нередко ввиду сноса стен, которые служат несущими конструкциями, либо преобразования балконов, переноса инженерных коммуникаций ради замены предназначения помещений (перемены местами кухни и комнат, например) происходят деформации, негативно влияющие на функциональные способности зданий. В результате раньше обычного дому становится необходим текущий, а то и капитальный ремонт. Нередко из-за необдуманных перепланировок в нарушение строительных норм и правил дом и вовсе становится аварийным", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, штрафам таких горе-хозяев жилья возможно подвергнуть только, когда они сами инициируют какие-либо сделки с недвижимостью, что требует справки из БТИ с техпаспортом квартиры, посредством которого и выявляются незаконные перепланировки.

Другая проблема, актуальная для нынешнего времени – незаконный перевод управляющими компаниями и ТСЖ нежилых помещений в домах в жилые (и наоборот).

"Новым проектом федерального закона на хозяев жилья возлагается обязанность заручиться положительным решением общего собрания собственников дома для того, чтобы произвести перепланировки, влекущие изменение размера общего имущества в доме, причем строго в соответствии со строительными нормативами. Что касается перевода помещений в жилой либо нежилой статус, это также будет возможно только через решение общего собрания с обязательным согласованием функционального назначения помещений в новом статусе (в случае перевода в нежилой статус)", - пояснила общественница.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении депутатами Госдумы ожидается на осенней сессии. Внесение обозначенных поправок в Жилищный кодекс РФ обезопасит жильцов многоквартирных домов путем систематизации контроля за изменениями конструктивных особенностей жилых зданий.

Людмила Наумова
  Ключевые слова: перепланировка
  Рубрика: Общество
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