Монди СЛПК выпустило в реки Коми полмиллиона мальков ценных пород рыб

17 июля 2017 года, 12:24 | Сыктывкар
Фото Монди СЛПК

АО "Монди СЛПК" провел выпуск полумиллиона мальков хариуса и сига в реки Вымь (приток р.Вычегда) и Илыч (приток р.Печора). Место для зарыбления было выбрано на основе научных данных - это водоемы с наиболее благоприятными условиями для воспроизводства и распространения рыбы. Вырастила ихтиофауну по заказу АО "Монди СЛПК" рыбоводная компания Коми филиал ФГБУ "Главрыбвод".

Зарыблением рек региона Монди СЛПК занимается не впервые. Это мероприятие - часть природоохранной политики компании. В 2014 году в реки Коми выпущено более 300 тысяч мальков сига, в 2015 году - 83 тысячи мальков хариуса.

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В 2017 году, объявленном в России Годом экологии, в реках региона благодаря компании количество ихтиофауны существенно выросло. Мальков сига и хариуса для АО "Монди СЛПК" вырастили в деревне Еремеево Троицко-Печорского района, где находится инкубационно - вырастной рыбоводный модуль. Прежде чем попасть в новое место обитания мальки преодолели сотни километров водным, автомобильным и воздушным транспортом.

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12 июля в Илыч выпущены почти 380 тысяч особей сига, в реку Вымь в районе села Серегово (Княжпогосткий район) выпущены 136 тысяч мальков хариуса, которых на вертолете доставили в Усть-Ухту, а оттуда автотранспортом – к месту зарыбления.

В выпуске мальков в реки участвовала заместитель главного эколога Монди СЛПК Елена Стафеева, ихтиологи республики, а также представители Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, Коми филиала ФГБУ "Главрыбвод".

Комиинформ
  Рубрика: Экология
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