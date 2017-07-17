НПФ предложили способ увеличения пенсий на 10 тыс. рублей в год

17 июля 2017 года, 14:25 |
Фото Антона Пархачёва

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила свой план по совершенствованию пенсионной системы в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР. Об этом "Известиям" рассказал исполнительный директор ассоциации Алексей Денисов.

Согласно плану, в Пенсионный фонд Российской Федерации должны направляться средства Фонда национального благосостояния, а также доходы от управления госсобственностью и от ее приватизации, пишут "Известия".

Предполагается, что эти меры позволят дополнительно пополнять пенсионные счета на 10 тыс. рублей в год.

"Важно, чтобы они (указанные средства) шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета. Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Что, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых", — отметил Денисов.

В Минфин и МЭР уже начали рассматривать план АНПФ. В пресс-службах ЦБ и ПФР отказались от комментариев.

Комиинформ
  Ключевые слова: пенсия
  Рубрика: Общество
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