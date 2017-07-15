В жаркий субботний день берег Сысолы заменил сыктывкарцам юг

В день середины лета, 15 июля, многие сыктывкарцы, оставшиеся в городе, предпочли отдохнуть на берегу Сысолы. Лето выдалось прохладным, и сегодня погода приготовила подарок в виде +27С в тени.

Отдыхающие расположились не только на традиционном городском пляже в местечке Кируль, но и на новой набережной в парке имени Кирова. Желающие позагорать и искупаться в пока еще довольно холодной воде пришли семьями, с детьми и животными.

Инспекторы Сыктывкарского отделения ГИМС провели освидетельствование пляжа по готовности к купальному сезону еще 7 июля.

Сам пляжный сезон официально открыли 12-го июля. С этого момента транспорту запрещено въезжать на территорию пляжа, организовано дежурство спасателей, а также медика.

В центре пляжа развернулась одна торговая точка с прохладительными напитками. В отсутствие конкуренции палатка пользовалась повышенным вниманием.

"Комиинформ" публикует фототчет о том, как хорошо было сыктывкарцам сегодня на берегу реки.

По прогнозам синоптиков, с начала следующей недели жара начнет постепенно спадать.

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