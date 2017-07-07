В Сыктывкаре официально открыт пляжный сезон

Сегодня государственные инспекторы Сыктывкарского отделения ГИМС провели освидетельствование Сыктывкарского городского пляжа "Кируль" по готовности к купальному сезону, сообщает ГУ МЧС по Коми.

В ходе освидетельствования сотрудники МЧС установили, что все необходимые нормы и требования выполнены. Так, береговая территория пляжа обозначена опознавательными знаками, качество воды в районе пляжа соответствует санитарным правилам и ГОСТам, дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, обследовано и очищено от опасных и других посторонних предметов. Границы плавания в местах купания на акватории обозначены буйками оранжевого цвета.

На пляже отведен участок для купания детей, обозначенный линией поплавков. Его глубина соответствует предъявляемым требованиям. Пляж оборудован информационными стендами и фонтанчиками с питьевой водой. Для оповещения отдыхающих на пляже установлена мачта, по которой поднимают сигналы: желтый флаг, обозначающий "Купание разрешено" и черный шар, обозначающий "Купание запрещено".

На пляже организовано дежурство спасателей и медицинского работника.

"Таким образом, "Пляж "Кируль" соответствует установленным требованиям, в купальный сезон 2017 года эксплуатация пляжа разрешается. Купание разрешено при температуре воды свыше 18 градусов, с вывешиванием соответствующей символики на специальной мачте. На сегодняшний день температура воды ниже установленной нормы, поэтому купание запрещено, на пляж установлена мачта с черным шаром " - рассказал государственный инспектор по маломерным судам Сыктывкарского отделения Центра Олег Торлопов.