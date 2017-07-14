Ежегодно пенсионерами становятся порядка 12 тысяч жителей Коми

14 июля 2017 года, 15:10 |

В Республике Коми в год назначается примерно 12 тысяч пенсий. Большинство из них, 69 процентов, – это страховые пенсии по старости. Страховые пенсии по инвалидности составляют 5 процентов, по случаю потери кормильца - 9 процентов, государственные пенсии (в т.ч. социальные) - 12 процентов, другие виды пенсий – 5 процентов.

По данным ОПФР по Коми, всего на сегодня в регионе проживают 297,8 тысяч пенсионеров. Из них 260 тысяч – получатели страховых пенсий по старости, 10 тысяч – страховых пенсий по инвалидности, 5,7 тысяч – по случаю потери кормильца, 22 тысячи – получатели социальных пенсий.

Средний размер страховых пенсий составляет 17 тысяч рублей, социальных – 10 тысяч рублей.

Сумма, ежемесячно направляемая на выплаты пенсий жителям Коми, - 4,9 миллиарда рублей.

Комиинформ
  Ключевые слова: пенсии
  Рубрика: Общество
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