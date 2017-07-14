Юрию Пичугину не удалось доказать бездействие следствия по его уголовному делу

Еще одно заседание по делу Пичугина прошло в Верховном суде Коми.

Как передает корреспондент "Комиинформа" из зала суда, рассматривалась жалоба защитника Пичугина на решение суда первой инстанции.

17 мая Сыктывкарский горсуд рассмотрел жалобу адвоката и отказал в её принятии. Жалоба касалась бездействия следователя по особо важным делам.

Адвокат просил признать бездействие незаконным в части указания обстоятельств, подлежащих доказыванию. Второй довод - защита не согласна с тем, что следователь не рассмотрел ходатайство в срок, но суд, по мнению стороны защиты, решения по этому поводу не принял.

Кроме того, адвокат указал на отсутствие в материалах дела пояснения терминологии, а именно, что следствие называет Юрия Пичугина "вором в законе", считая, что это определение к нему никак не относится.

Сегодня защитник подозреваемого попросил Верховный суд признать незаконным и отменить решение суда первой инстанции и направить материалы жалобы на рассмотрение по существу в Сыктывкарский горсуд.

Как подчеркнул адвокат, любое ходатайство обвиняемого, заявленное в ходе допроса, должно быть разрешено. И сегодня он просил суд обжаловать решение по поводу бездействия следственных органов.

Жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Напомним, сегодня же Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу защиты Пичугина по поводу его этапирования на место следственных действий. Пичугин и его адвокаты считают, что следственные действия можно было провести в Сыктывкаре. Однако Верховный суд не нашёл оснований для отмены либо изменения ранее принятого решения. Таким образом, Ю.Пичугин на время следственных действий останется в Лефортово.