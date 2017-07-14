Юрий Пичугин на время следственных действий останется в Лефортово

Верховный суд Коми рассмотрел апелляционную жалобу защиты Юрия Пичугина на решение суда первой инстанции.

Как передает корреспондент "Комиинформа", Пичугин участвует в судебном заседании путём видеоконференцсвязи.

Напомним, 22 мая Сыктывкарский суд отказал в рассмотрении жалобы адвоката Пичугина по поводу его этапирования на место следственных действий.

Это, по мнению защиты, нарушает конституционные права подзащитного.

Сам подозреваемый и его адвокаты считают, что следственные действия можно было провести в Сыктывкаре.

Адвокат настаивал на отмене предыдущего судебного решения и рассмотрении вопроса в суде первой инстанции.

В судебных прениях адвокат Ю.Пичугина подчеркнул, что, находясь в Москве с 27 февраля, его подзащитный лишён возможности участвовать в судах в столице Коми, знакомиться с материалами дела. "Никакие следственные действия с Пичугиным на территории Лефортово не производились", - сказал в ходе заседания защитник.

Сам подозреваемый полностью поддержал ходатайство адвоката и подтвердил, что в Москве следственных действий с ним не проводится.

Прокурор доводы жалобы не поддержал.

Как передает корреспондент "Комиинформа", суд высшей инстанции не нашёл оснований для отмены либо изменения ранее принятого решения.

***Юрий Пичугин и несколько членов ОПГ подозревается в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов (ст.ст.210, 222 УК РФ). По данным следствия, начиная с 1994 года

Юрий Пичугин, являясь так называемым "вором в законе", создал на территории республики преступную группу, объединенную единой целью совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на получение финансовой и иной материальной выгоды, и привлек к участию в ней ряд лиц из числа спортсменов и людей, ранее проходивших военную службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах.

На первоначальном этапе деятельности участники преступной группы, используя различные методы, в том числе повреждение имущества и физическое насилие, незаконно изымали у предпринимателей денежные средства для обеспечения их личной безопасности и безопасности имущества от противоправных посягательств. Собранные денежные средства и имущество передавались в общую кассу.

Также источниками формирования общей кассы являлось перечисление денег от лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, которые, даже будучи осужденными продолжали совершать преступления, других лиц, систематически занимавшихся преступной деятельностью, а также совершение крупных хищений из продуктовых и промышленных магазинов, разбойных нападений, хищения нефтепродуктов, совершение телефонных мошенничеств и мошеннических действий с объектами недвижимости.

С конца 1990-х Пичугин ввел единые для всех членов группировки нормы поведения, систему санкций за их нарушения, а также правила безопасности и конспирации. Именно с этого времени ОПГ приобрела присущие только преступной организации иерархическое организационное построение, сплоченность, устойчивость, отработанную систему конспирации и защиты от правоохранительных органов, масштабность действий.

В период с 2003 года по 2006 год денежные средства, полученные в результате преступной деятельности, участники ОПГ стали вкладывать в легальные сферы коммерческой деятельности: организации общественного питания, организации в сфере досуга и услуг, пассажирских и грузоперевозкок, лесозаготовкой.

1 марта Юрия Пичугина этапировали в СИЗО Лефортово. В Москву его доставили для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Ранее сыктывкарский суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Пичугина, Хадиса Азизова, Максима Абубакарова, Сергея Солдатова и Александра Егорова. 19 февраля аналогичная мера пресечения была избрана Октаю Эфендиеву, Сергею Вануйто, Ахмеду Исаеву, Алексею Рохлину.

Еще два фигуранта уголовного дела – Махач Азизов и Виктор Карпов – в связи с неустановлением их местонахождения объявлены в федеральный розыск.