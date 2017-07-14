По требованию прокуратуры Удорского района в обесточенную деревню дадут свет

По требованию прокуратуры Удорского района будет организовано электроснабжение деревни. Такое решение принял суд, возложив на Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми обязанность организовать круглосуточное электроснабжение деревни Острово.

Прокуратура Удорского района провела проверку по обращению жителей деревне Острово городского поселения Благоево об отсутствии электроснабжения жилых домов.

Между тем, как установлено в ходе проверки, деревня как населенный пункт не упразднена и не признана закрывающейся, в ней имеется 23 индивидуальных жилых дома, где проживает порядка 30 человек.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления" организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, относится к вопросам местного значения городского поселения.

С 1 января 2017 года в соответствии с Законом Республики Коми от 27.10.2016 № 110-РЗ полномочия органов местного самоуправления по организации электроснабжения населения отнесены к полномочиям органов государственной власти Республики Коми, в частности, Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района обратилась в суд в защиту прав жителей деревни с исковым заявлением о возложении обязанности организовать круглосуточное электроснабжение деревни Острово. Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.