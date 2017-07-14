Под колеса "Шевроле" на дороге столицы Коми "угодил" велосипедист

Вчера под колеса "Шевроле" на дороге столицы Коми попал велосипедист, сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции республики.

В 19:35 водитель 1991-го года рождения, управляя "Шевроле Лачетти", двигался по второстепенной дороге улицы Осипенко со стороны Клары Цеткин к Карла Маркса. Выполняя маневр левого поворота, на Карла Маркса он сбил велосипедиста.

Водитель двухколесного транспорта - мужчина 1988-го года рождения - двигался по главной дороге. В ДТП он получил ушибы и ссадины, госпитализация ему не потребовалась.

Сам водитель автомобиля в течение года четыре раза привлекался к административной ответственности за разные нарушения ПДД. За рулем - с 2012-го года.