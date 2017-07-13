Житель Сыктывдина угодил в колонию за неподчинение представителю власти

Житель Сыктывдинского района за нетрезвое вождение и угрозы сотрудникам ГИБДД отправится в места лишения свободы. Нетрезвый водитель, которого за нарушение правил дорожного движения остановили сотрудники ГИБДД Сыктывдинского района, отказался предъявлять документы и стал размахивать ножом.

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Государственное обвинение поддержано представитель прокуратуры Сыктывдинского района.

Судом установлено, что 28 марта нетрезвый мужчина в Сыктывдинском районе передвигался по трассе "Чебоксары – Сыктывкар" с нарушением правил дорожного движения, в связи с чем его остановили сотрудники ГИБДД. Мужчина отказался предъявить водительское удостоверение, схватился за нож и стал им размахивать и угрожать инспекторам дорожно-патрульной службы. По этой причине автодебошир был задержан, а впоследствии в отношении него возбуждено и расследовано уголовное дело.

Суд учел полное признание водителем вины и назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. После освобождения из исправительного учреждения на протяжении двух лет он будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством.

Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Сыктывкар СУ СКР по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.