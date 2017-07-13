Усть-Куломский район с 88-летием поздравят "Кузькины дети" из Нижнего Новгорода

15 июля Усть-Куломский район отпразднует свое 88-летие. Основные торжества пройдут на нескольких площадках в райцентре. Их разделят по шести темам.

В 9 часов на улице Советской развернется торговля, мастер-классы, представят традиции различных национальностей. Также тема "Национальное село" будет представлена в парке возле районной администрации. В 10 часов там откроется фотоколлаж "Время, события, люди".

"Спортивный марафон" пройдет на площади Районного дома культуры. В 9:30 начнутся соревнования по стрит-болу. В 11 стартуют легкоатлетический кросс "Малое кольцо Усть-Кулома" и велопробег "Через седой Тиман-2017".

Чуть позже, в полдень, там развернется направление "Дети – наше будущее!". Сначала устроят конкурс рисунков на асфальте, а затем дискотеку "Тем, кому за… 5 лет". На площади перед школой в 11 часов для самых маленьких сельчан покажут интерактивный кукольный спектакль.

Тема "Hi-Tech" будет представлена одним мероприятием: в 10 часов на улице Ленина развернется "Презентация техники русской механики сезона 2017-2018" с тест-драйвом квадроцикла.

В 13:30 возле районного Дома культуры проведут лото по истории района. Еще один пункт программы "Мы великой России частица" стартует в 14 часов на улице Ленина – автоквест "По историческим местам".

Музыкальная программа празднования довольно обширная. В полдень возле детской библиотеки выступят гармонисты-любители. В 13 часов эстрадные коллективы устроят "Музыкальный калейдоскоп" возле магазина "Гранд".

Основные события начнутся в 16 часов на площади Дома культуры. Это различные концерты, один из которых даст кавер-группа из Нижнего Новгорода "Кузькины дети". Завершится праздничный день дискотекой.