В Усть-Куломском районе устроят познавательно-экстремальный велопробег

13 июля 2017 года, 12:27 | Усть-Куломский
Фото группы "Велопробег "Через седой Тиман" ВКонтакте

15 июля в день 88-летия Усть-Куломского района стартует двухдневный велопробег, организованный Усть-Куломским землячеством в Сыктывкаре и администрацией района. Он пройдет по туристическим маршрутам и достопримечательностям Усть-Куломского района уже во второй раз. Заезд получил название "Через седой Тиман-2017". Ожидается, что в нем примут участие около 50 велолюбителей из Сыктывкара и Усть-Кулома. В этом году велопробег посвящен памяти одного из его идейных вдохновителей, трагически погибшей Раисы Шаховой.

Как сообщает один из организаторов велопробега Александр Лебедев, в этом году путешествие пройдет в большей степени по природным и ландшафтным объектам, главным из которых станет посещение карьеров Тиманского кряжа.

Не обойдется и без деревенского колорита. После старта с главной площади Усть-Кулома, который послужит началом празднования Дня образования района и самого села, участники отправятся в путь по шоссе и в первый день проедут более 45 километров. Участники посетят заброшенную деревню, в которой проживает всего один человек, Борис Мингалёв, или, как его ласково называют в районе, дядя Боря. Он расскажет об особенностях своей жизни вне цивилизации, угостит чаем на травах из самовара.

Далее по маршруту туристы посетят Шараёльский карьер, карьер Асыв-Вож, Дзеджимский, Жежимский и Шерьягский карьеры. Это своего рода экологические памятники, по которым можно изучить, как жила наша земля сотни тысяч лет назад, какая была растительность, животный мир. Для участников будут проведены экскурсии по этим объектам.

На следующий день начнется экстремальная часть маршрута. Необходимо будет пройти 33 километра пути по лесным тропинкам и тягунам. Кроме того, участникам предстоит преодолеть вброд реку.

По окончании маршрута любители активного отдыха посетят краеведческий музей, который находится на родине известного Коми писателя Виктора Напалкова, в деревне Жежим. Участники увидят удивительные и редкие экспонаты быта коми крестьян, жителей маленькой, но богатой историческими событиями деревни, пообщаются и с писателем.

Илья Баканов
  Ключевые слова: туризм, наука, велопробег
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

22:19 05.07.2017
В Коми объявлен конкурс проектов в сфере въездного и внутреннего туризма
16:09 03.07.2017
В Коми появились тематические туристские карты региона
16:23 28.06.2017
Ухтинские туристы отправились в этнографическую экспедицию "Ижма туй"


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Наталья. Могу поделиться опытом активной жизни в коляске, воспитания детей. (Ухта)
Ахмед. ДЦП, не могу получить коляску с электроприводом. (Санкт-Петербург)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

13 июля

Освобождение Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков, 1944 г.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus