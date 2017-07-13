В Сысольском районе "Ауди" опрокинулась в кювет, пострадали три человека

13 июля 2017 года, 13:15 | Сысольский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Сегодня в Сысольском районе на 9 километре автодороги "Визинга-Кажим" в кювет опрокинулась "Ауди". ДТП произошло в 7.30.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, 44-летний водитель "Ауди", двигаясь по дороге, не справился с рулевым управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет справа по ходу движения.

Не пристегнутый ремнями безопасности водитель получил множественные травмы - черепно-мозговую, сотрясение головного мозга, перелом ноги, вывих плеча, и был госпитализирован медиками.

Травмы также получили и два непристегнутых пассажира. 33-летний пассажир госпитализирован с переломом ключицы, ноги, ушибом позвоночника и черепно-мозговой травмой. С автотравмами и ушибами доставлена в медучреждение и 39-летняя пассажирка.

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По данным Госавтоинспекции Коми, водитель в течение года четыре раза привлекался к ответственности, в том числе за нарушение правил использования ремней безопасности и не соблюдение требований дорожных знаков. Водительский стаж – с 1993 года.

По данным ГУ МЧС России по Коми, для ликвидации последствий ДТП привлекалась одна единица и четыре человека личного состава 15-ПСЧ ФГКУ "1 отряд ФПС по РК".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: ГИБДД, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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