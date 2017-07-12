Столбы выветривания на плато Маньпупунёр в Коми вошли в экспозицию Государственного исторического музея в Москве

12 июля 2017 года, 17:08 |
Фото из архива "Комиинформа"

10 июля 2017 года в Историческом Музее на Красной Площади открылась мультимедийная выставка "Чудеса России", приуроченная Году экологии, которая отправляет зрителей в виртуальное путешествие по самым интересным уголкам страны. В экспозиции представлено около ста природных и архитектурных объектов, которые вошли в финальный список, составленный по результатам всенародного голосования. Среди них – столбы выветривания на плато Маньпупунёр в Республике Коми.

Открыл мероприятие директор Исторического Музея Алексей Левыкин, который отметил, что "целью организаторов было не только показать все необыкновенные природные богатства страны, но и привлечь внимание к необходимости сохранения и защиты этих мест".

В подборку экспозиции вошли фотографии, редкие архивные материалы, которые оживают на огромных экранах, создают эффект присутствия и впечатление настоящего путешествия.

Выставка будет работать до 31 октября 2017 года, сообщает пресс-служба представительства РК при президенте РФ.

Напомним, всенародное голосование за самое красивое место России было инициировано в 2007 году, а в 2008 году были выбраны "7 Чудес России": столбы выветривания Мань-Пупу-Нёр (Республика Коми), пик Эльбруса (Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария), озеро Байкал (Бурятия), долина гейзеров (полуостров Камчатка), Мамаев курган и монумент "Родина-мать", памятник дворцово-паркового искусства "Петергоф" (Санкт-Петербург) и Собор Василия Блаженного (Москва).

Комиинформ
  Ключевые слова: маньпупунер, выставка
  Рубрика: Экология
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