Автоинспекторы Сыктывкара призвали велосипедистов двигаться по правилам

Юные автоинспекторы школы № 16 г.Сыктывкара вместе с сотрудниками Госавтоинспекции напомнили столичным велосипедистам о том, что нужно быть предельно внимательными при управлении велосипедом и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

Во время профилактической акции водители двухколесного транспорта получили из рук юидовцев листовки-памятки с призывом соблюдать Правила дорожного движения и не рисковать жизнью.

За два летних месяца на автодорогах столицы Коми зафиксировано 12 наездов на велосипедистов, в которых пострадали 6 человек, из них в 4 случаях травмы и ушибы получили несовершеннолетние любители передвигаться на двухколесном транспорте. Анализ происшествий с участием велосипедистов свидетельствует о том, что в большинстве случаев именно они нарушают требования Правил дорожного движения, в результате чего попадают в ДТП.

Так, 10 июля 2017 года в 22:54 водитель 1974 г.р., управляя автомобилем "Дэу Нексия", двигаясь по ул. Орджоникидзе со стороны Октябрьского проспекта в направлении ул. Морозова, напротив д.72 по ул. Орджоникидзе совершил наезд на велосипедиста. Девушка двигалась в попутном направлении и стала выполнять маневр левого поворота от правого края проезжей части, не убедившись в его безопасности. В результате юная велосипедистка, 1999 г.р., получила телесные повреждения и с тяжелыми травмами была госпитализирована в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция Сыктывкара обращается к водителям двухколесного транспорта о соблюдении правил безопасного поведения на проезжей части дороги. Двигаться разрешается по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствий для безопасного движения пешеходов.

Взрослый велосипедист имеет полное право передвигаться по проезжей части в пределах города. При этом он обязан придерживаться правого края дороги. Совершая какие-либо маневры, велосипедисты должны информировать водителей автотранспорта, используя специальные жесты с помощью движений руками. Если планируется движение в темное время суток, необходимо оборудовать велосипед светоотражателем или фонарем, спереди излучающим белый свет, сзади - красный свет.

При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться и вести транспорт рядом с собой, при этом руководствоваться Правилами, предусмотренными для движения пешеходов.

Кроме того, использование пассивных мер безопасности, а именно – велошлема, защиты для рук и ног, заметно снижает тяжесть последствий в результате падений.