Роспотребнадзор Коми изъял 83 килограмма молочного фальсификата

Роспотребнадзор Коми в первом полугодии 2017 года изъял из торгового оборота 34 партии молочной продукции общим весом в 83 килограмма, не соответствующей требованиям законодательства. По результатам выявленных нарушений в отношении торговых предприятий было возбуждено 38 административных дел.

С января по июнь ведомство проверило 51 предприятие, осуществляющее оборот молока и молочных продуктов, на 17 объектах выявлены нарушения установленных требований и приняты меры к их пресечению.

В ходе надзорных мероприятий было отобрано и исследовано 33 образца молочной продукции (питьевое молоко, сметана, творог, сливочное масло, сыр твердый, сгущенное молоко, мороженое и др.), в том числе 25 проб по показателям идентификации, 12 – по санитарно-химическим показателям, 24– по микробиологическим показателям.

Из 33 проб одна не соответствовала установленным требованиям по микробиологическим показателям и по показателям идентификации. Речь идет о сыре "Пошехонский" м.д.ж. 45%, произведенном на ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" в Республике Беларусь.

Роспотребнадзор Коми с целью пресечения оборота молочного фальсификата направил в правоохранительные органы регионов, на территории которых выпускается поддельная продукция, материалы, необходимые для возбуждения уголовных дел.