В июле в Илыч выпустят почти 400 тысяч штук молоди сига и хариуса
Впервые в июле этого года в реку Илыч будет выпущено 128 000 штук молоди сига и 258 000 молоди хариуса.
Зарыбление осуществит Коми филиал ФГБУ "Главрыбвод". Ведомство проводит работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов с 2013 года на инкубационно-выростном рыбоводном модуле в д. Еремеево Троицко-Печорского района Республики Коми. Рыбоводный модуль в д.Еремеево - единственное государственное рыбоводное предприятие в Республике Коми, осуществляющие зарыбление рек в рамках федерального бюджета.
Всего с 2013 по 2017 гг. в Илыч в рамках бюджетного финансирования Коми филиалом выпущено 1 115 200 шт. молоди сига и 640 000 шт. молоди хариуса.
Так, в июне этого года в Илыч выпустили 300 000 шт. молоди сига.
Результат проведенных работ уже сейчас могут оценить рыбаки-любители района, которые отмечают значительно увеличившееся количество молоди, двух- и трехлеток сига и хариуса в Илыче и его притоках.
В будущем Коми филиал "Главрыбвод" планирует увеличить количество выпускаемой в реки Троицко-Печорского района молоди сига и хариуса, а так же пополнить список выпускаемых водных биоресурсов молодью других ценных видов рыб.
- 0
- 2
- 0
- 0
- 1
Новости mediametrix
Интервью
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями.