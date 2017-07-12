В июле в Илыч выпустят почти 400 тысяч штук молоди сига и хариуса

12 июля 2017 года, 10:49 | Троицко-Печорский
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Впервые в июле этого года в реку Илыч будет выпущено 128 000 штук молоди сига и 258 000 молоди хариуса.

Зарыбление осуществит Коми филиал ФГБУ "Главрыбвод". Ведомство проводит работы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов с 2013 года на инкубационно-выростном рыбоводном модуле в д. Еремеево Троицко-Печорского района Республики Коми. Рыбоводный модуль в д.Еремеево - единственное государственное рыбоводное предприятие в Республике Коми, осуществляющие зарыбление рек в рамках федерального бюджета.

Всего с 2013 по 2017 гг. в Илыч в рамках бюджетного финансирования Коми филиалом выпущено 1 115 200 шт. молоди сига и 640 000 шт. молоди хариуса.

Так, в июне этого года в Илыч выпустили 300 000 шт. молоди сига.

Результат проведенных работ уже сейчас могут оценить рыбаки-любители района, которые отмечают значительно увеличившееся количество молоди, двух- и трехлеток сига и хариуса в Илыче и его притоках.

В будущем Коми филиал "Главрыбвод" планирует увеличить количество выпускаемой в реки Троицко-Печорского района молоди сига и хариуса, а так же пополнить список выпускаемых водных биоресурсов молодью других ценных видов рыб.

Комиинформ
  Ключевые слова: зарыбление
  Рубрика: Экология
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