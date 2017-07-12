Тело третьего погибшего обнаружили на реке Мезень

Обнаружен третий из четырех утонувших на реке Мезень в Удорском районе.

По данным "Комиинформа", тело мужчины 1993 года рождения нашли вчера, 11 июля.

Тело обнаружено в результате оперативно-розыскных мероприятий в 1 км выше по течению с.Кослан.

Напомним, 2 июня в районе села Кослан во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980, 1991 и 1993 годов рождения. Одному из мужчин удалось выбраться на берег, остальные четверо утонули.

Спасатели и местные жители сразу организовали поиск тел, но тщетно. Поисковая операция осложнялась большой водой и сильным течением.

Одного погибшего нашли 25 июня. Тело обнаружил местный житель на островке в местечке Тыйыв с.Кослан.

Второго утонувшего - 26-летнего мужчину - нашли 10 июня. Тело тоже обнаружил местный житель по наводке детей, которые сообщили ему, что в воде что-то "булькает".

Таким образом, не найденным остается один погибший.