Найден второй из четырех утонувших на реке Мезень
Обнаружен еще один из четырех утонувших на реке Мезень.
По данным "Комиинформа", тело мужчины 1991 года рождения нашли вчера, 10 июля, после 20.00.
Тело всплыло на границе с.Кослан и местечком Нижний Удор. Тело обнаружил местный житель по наводке детей, которые сообщили ему, что в воде что-то "булькает".
Мужчина подплыл на лодке и "отбуксировал" всплывшее тело к берегу.
Сегодня 26-летнего мужчину похоронили, у погибшего осталась беременная жена.
Напомним, 2 июня в районе села Кослан во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980, 1991 и 1993 годов рождения. Одному из мужчин удалось выбраться на берег, остальные четверо утонули.
Спасатели и местные жители сразу организовали поиск тел, но тщетно. Поисковая операция осложнялась большой водой и сильным течением.
Одного погибшего нашли 25 июня. Тело обнаружил местный житель на островке в местечке Тыйыв с.Кослан.
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