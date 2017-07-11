Найден второй из четырех утонувших на реке Мезень

11 июля 2017 года, 15:30 | Удорский

Обнаружен еще один из четырех утонувших на реке Мезень.

По данным "Комиинформа", тело мужчины 1991 года рождения нашли вчера, 10 июля, после 20.00.

Тело всплыло на границе с.Кослан и местечком Нижний Удор. Тело обнаружил местный житель по наводке детей, которые сообщили ему, что в воде что-то "булькает".

Мужчина подплыл на лодке и "отбуксировал" всплывшее тело к берегу.

Сегодня 26-летнего мужчину похоронили, у погибшего осталась беременная жена.

Напомним, 2 июня в районе села Кослан во время рыбалки опрокинулась лодка, в которой находилось пятеро местных жителей 1980, 1991 и 1993 годов рождения. Одному из мужчин удалось выбраться на берег, остальные четверо утонули.

Спасатели и местные жители сразу организовали поиск тел, но тщетно. Поисковая операция осложнялась большой водой и сильным течением.

Одного погибшего нашли 25 июня. Тело обнаружил местный житель на островке в местечке Тыйыв с.Кослан.

Ольга Белова
  Ключевые слова: реки, трагедия, поиск
  Рубрика: Происшествия
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:38 11.07.2017
В прошлом году в Коми от укусов животных пострадали 2460 человек
07:37 11.07.2017
В Вуктыле спасатели третий день ищут утонувшего
10:54 10.07.2017
На Севере Коми установилась высокая пожароопасность


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Алёна. Периодически нуждаюсь в сопровождении по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus