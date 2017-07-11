Глава Коми распорядился отремонтировать подъезд к селу Хабариха

11 июля 2017 года, 19:35 | Усть-Цилемский

Глава Республики Коми Сергей Гапликов во время своей рабочей поездки в Усть-Цилемский район обратил внимание на ужасное состояние участка дороги на подъезде к селу Хабариха, куда он ездил на встречу с местным фермером.

Дорога была разбита поводком. С.Гапликов поручил Минстрою Коми на месте в сотрудничестве с администрацией района проработать вопрос ремонта дороги.

"Нужна нормальная дорога, чтобы село и его предприятия могли нормально функционировать", - подчеркнул глава Коми.

Возможные варианты проектов по восстановлению и укреплению дороги должны быть на столе у руководителя региона к 1 августа.

По словам местных жителей, этот участок пути частично разрушается каждую весну. Но в этом году последствия паводка были наиболее серьезными.

Илья Баканов
  Рубрика: Общество
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