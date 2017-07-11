Глава Коми пожелал главе усть-цилемского КФХ выиграть тендер

Глава Коми Сергей Гапликов в ходе своего визита в Усть-Цилемский район побывал в селе Хабариха, где встретился с местным фермером Василием Захаровым.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства руководит фермой с 2007 года. Дело можно назвать семейным. В 1998 году свой агробизнес завела мать Василия, но 10 лет назад передала его сыну и его жене.

КФХ занимается разведением крупного рогатого скота, мясных и молочных пород. Ведется производство мяса, есть свой молокоперерабатывающий завод. Компания выпускает пастеризованное молоко, йогурт, сметану, творог, масло. Спрос на продукцию есть. Но только в пределах района. Основная реализация идет через магазины Усть-Цильмы. Снабжает хозяйство и госучреждения: детские сады, школы, больницы. Сейчас на ферме работает 12 единиц техники. На фирме официально зарегистрировано 25 рабочих.

Сейчас государство субсидирует производство молока, идут дотации на содержание скота. Однако В.Захаров хотел бы более существенной поддержки. Он планирует построить большую ферму. Но на это требуется 30 млн.рублей. Фермер подавал заявку на грант на сумму 17 млн.рублей, но ее отклонили.

С.Гапликов посоветовал не отчаиваться, подать заявку в следующем году и пожелал удачи с расширением производства.