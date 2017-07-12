В Емве вручили ключи от квартиры сироте

В администрации Княжпогостского района торжественно вручили ключи от квартиры сироте, сообщает пресс-службы муниципалитета.

11 июля в администрации МР "Княжпогостский" начальник управления образования районной администрации Юлия Пекус торжественно вручила ключи от квартиры жительнице г. Емва Диане Середа. Она пожелала Диане счастливой жизни в собственном жилье и успехов в учебе. Через несколько лет девушка заканчивает Вятский государственный университет и ей предстоит сделать выбор: вернуться в родной город или нет. Наличие жилья может стать важнейшим фактором в определении дальнейшей судьбы девушки.

Диана Середа была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 2014 году. В этом году вместе с Дианой, жилье в Княжпогостском районе получили еще четыре человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Планируется, что до конца года квартирами будут обеспечены еще четыре сироты.