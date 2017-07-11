В Сыктывкаре 17-летняя велосипедистка получила тяжелые травмы

В Сыктывкаре юная велосипедистка получила тяжелые травмы.

ДТП произошло 10 июля в 22:54, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Сыктывкара.

43-летний водитель, управляя автомашиной "Дэу Нексия", двигался по ул. Орджоникидзе со стороны Октябрьского проспекта в направлении ул. Морозова.

Напротив д.72 по ул. Орджоникидзе он сбил велосипедистку, которая, двигаясь в попутном направлении, стала выполнять маневр левого поворота от правого края проезжей части, не убедившись в безопасности маневра.

В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя 1999 г.р. 17-летняя девушка получила открытую черепно-мозговую травму и в тяжелом состоянии госпитализирована в медучреждение.

Водитель автомашины к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался шесть раз. Стаж с 2002 года.