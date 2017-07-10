Максим Синякин: "Работодатели Коми ответственно подходят к вопросам охраны труда"

Работодатели Коми ответственно подходят к вопросам охраны труды и не считают затратными расходы на их организацию, поскольку в случае производственного травматизма предприятие терпит куда большие финансовые потери. Об этом по окончании ежеквартального совещания с участием работодателей, на котором рассматривались несчастные случаи на производстве, "Комиинформу" рассказал начальник управления труда Минтруда, занятости и социальной защиты Коми Максим Синякин.

По его словам, работодатели осознали, что, вкладываясь в охрану труда, они получают коллектив, который соблюдает правила безопасности, понимает свой распорядок дня и участок работы через призму производства.

"Сегодня на совещании мы выслушали доклады работодателей, на предприятиях которых произошли несчастные случаи, - пояснил он. - Мы услышали, какие мероприятия были выполнены ими после случаев производственного травматизма. Отрадно, что они оказывают существенную материальную помощь семьям пострадавших. Что касается случая на "Сыктывкарском фанерном заводе", то следует признать, что огромная заслуга трудового коллектива в том, что они заключили с работодателем очень хороший коллективный договор, благодаря которому работники и их семьи получают неплохие выплаты".

Работодателям следует помнить, что очень важно вовлекать трудовой коллектив в улучшение условий охраны труда и исключить формальный подход в вопросах профилактики профтравматизма. Работники должны не просто ставить свои подписи под инструктажем, а давать свои рекомендации о том, как улучшить условия труда.

По словам М. Синякина, некоторые работодатели не очень охотно отвечают на вопрос о проведении спецоценки условий труда, так как это подразумевает полное изучение рабочего места, а при выявлении особых условий необходимо будет предоставить работнику социальные льготы или гарантии.

"Спецоценка труда – это механизм, который позволит окончательно узнать, каково истинное рабочее место, какой вред оно наносит работнику. Причем, работники должны знать, что имеют полное право присутствовать при спецоценке и вносить свои предложения. Не все можно замерить приборами", - добавил он.

Напомним, спецоценку условий труда работодателям необходимо пройти до 31 декабря 2018 года. С 1 января 2019 года при отсутствии спецоценки им грозит серьезный штраф. Работодатели могут воспользоваться помощью ФСС по Коми, благодаря которой можно будет вернуть 20% от уплаченных взносов. Эти средства можно будет потратить на проведение спецоценки условий труда.