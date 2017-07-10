В Коми снизилось количество несчастных случаев на производстве

В Коми в два раза снизилось количество несчастных случаев на производстве. Об этом на ежеквартальном совещании по производственному травматизму с участием работодателей, на предприятии которых произошли смертельные случаи, сообщила руководитель Госинспекции труда в Коми Лидия Некучаева.

По ее словам, с начала 2017 года было зарегистрировано два смертельных случая на производстве, тогда как за аналогичный период прошлого года их было зафиксировано четыре.

"Работодатели начинают понимать всю важность профилактики в вопросах производственного травматизма именно на начальных этапах, - отметила она. – В это входит и обучение, и проведение спецоценки условий труда, и декларирование рабочих мест".

Затем участники совещания рассмотрели два смертельных случая на производстве. Первым выступил начальник службы промышленной безопасности ООО "Сыктывкарский фанерный завод" Сергей Кузнецов. Несчастный случай с летальным исходом на предприятии произошел 20 мая в 23.30. Станочник-распиловщик спустился с площадки обслуживания и пролез сбоку от лестницы под площадку. В это же время распиленная пачка фанеры в автоматическом режиме начала движение с подъемного стола на роликовый транспортер. Спустя какое время мужчина выбрался из-под площадки и неуверенной походкой стал подниматься по лестнице на площадку. Во время движения он несколько раз падал и пытался встать.

Согласно медицинскому заключению, пострадавший получил множественные травмы – сдавление головы, открытую тяжелую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Открытый перелом верхней челюсти, открытый перелом затылочной кости и другие. От полученных травм мужчина скончался 31 мая в "городской больнице Эжвинского района.

Расследование случая было завершено 6 июня и квалифицированно как связанное с производством. Причинами несчастного случая признаны нарушение работников производственной дисциплины, а также неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле над безопасностью труда.

По результатам расследования предприятию был назначен административный штраф в размере 70 тысяч рублей. Материалы расследования направлены в прокуратуру для организации проверки по ст. 144-145 УПК РФ по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ.

С. Кузнецов рассказал, что сразу после проверки главным инженером предприятия было издано распоряжение о проведении внепланового инструктажа работников. Также было установлено дополнительное ограждение в опасной зоне и знаки, предупреждающие об опасности. Со станочниками-распиловщиками был проведен особый инструктаж.

Руководством предприятия принято решение ежеквартально проводить совещания по вопросам охраны труда. Отвечая на вопросы участников о степени вины предприятия, С. Кузнецов пояснил, что согласно результатам расследования 75% вины лежит на пострадавшем, который без разрешения проник в опасную зону.

Начальник управления труда Министерства труда, занятости и соцзащиты населения Максим Синякин отметил, что "Сыктывкарский фанерный завод" - социально-ориентированное предприятие, однако, в связи с высоким уровнем риска на предприятии совещания следовало бы проводить чаще, чем раз в квартал.

На вопрос Лидии Некучаевой о выплатах, которые получила семья погибшего, С. Кузнецов пояснил, что у пострадавшего остался 14-летний ребенок. После несчастного случая предприятие перечислило семье его среднегодовой заработок, а это более 500 тысяч рублей, и оплатило все расходы, связанные с погребением.

Вице-президент – исполнительный директор Регионального объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Коми Владислав Рудой поинтересовался, были ли наказаны должностные лица предприятия в связи со случаем производственного травматизма. С. Кузнецов доложил, что к дисциплинарной ответственности в виде выговоров были привлечены мастер смены и начальник цеха, которым также снизили премии.

И.о. начальника Сыктывкарского отдела Госинспекции труда в Коми Леся Логвиненко сообщила, что в настоящий момент ведомство готовится к внеплановой проверке предприятия.

В завершении беседы В. Рудой поинтересовался, получает ли несовершеннолетний ребенок пострадавшего пособие по потере кормильца. Выяснилось, что из-за проволочек с документами пособие ребенку еще пока не назначено. Участники совещания отметили, что необходимо приложить все усилия, чтобы пособие было назначено как можно быстрее.

Далее участники совещания рассмотрели второй случай производственного травматизма, который произошел в ООО "КомиИнвестПром". Докладывал лично директор предприятия Игорь Черединов. По его словам, 16 мая в селе Усть-Кулом, в 6.15 утра, оператор кромкообрезного станка получил тяжелую травму. Поправляя доску в зоне пильных дисков, работник не убрал пильную тележку в безопасную сторону и не отключил питание, в результате чего произошло зацепление руки пилами.

В соответствии с медицинским заключением Усть-Куломской ЦРБ, пострадавшему поставлен диагноз: "Рваная рана правого предплечья. Травматическая ампутация частичных конечностей. Травматический шок". Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.

Причинами послужили нарушение работником производственной дисциплины, а также неудовлетворительная организация работ и отсутствие ответственного за проведением стажировки во время выполнения работ стажером.

И. Черединов рассказал, что приобрел предприятие у собственника в феврале этого года. По сути, предприятие размещено на двух площадках. На первой ведется строительство нового производства, на второй работники трудятся на старом оборудовании, которое слабо защищено от травматизма.

Директор "КомиИнвестПром" пояснил, что довольно часто приходится сталкиваться с тем, что соискатели на вакантные должности говорят неправду о своей квалификации, поэтому на предприятии внедрена стажировка. В течение двух недель работник стажируется под присмотром специалиста, после чего в течение месяца проходит аттестацию.

На вопрос о помощи, которое предприятие оказало пострадавшему, И. Черединов пояснил, что работнику было единовременно выплачено 40 тысяч рублей, а также оплачиваются все необходимые лекарства.

"Я также дал гарантийное письмо о том, что после выздоровления приму его на работу сторожем-учетчиком", - также добавил директор.

На вопрос М. Синякина о прохождении спецоценки труда и рабочих мест, И. Черединов признался, что такая работа на предприятии еще не была проведена.

М. Синякин рекомендовал незамедлительно приступить к спецоценке и максимально исключить формализм во время инструктажа работников. По его словам, важно, чтобы этот инструктаж носил практический характер, а не ограничивался подписями под документом, ведь речь идет о жизни и здоровье людей.

Еще один случай производственного травматизма участники совещания рассмотреть не смогли, так как никто из представителей АО "Комиэнергомонтаж" на заседание прийти не смог. В. Рудой, знакомый с ситуацией, заявил, что случай травматизма там связан с тем, что на предприятии используют устаревшие инструменты, которые не соответствуют современным требованиям к безопасности труда.

На очередное заседание в августе участники совещания решили снова пригласить АО "Комиэнергомонтаж", а заодно представителей "Шахты Интауголь", где недавно произошел несчастный случай, и работодателей из Усинска.

Завершая совещание, Лидия Некучаева пригласила всех желающих 20 июля в Коми республиканскую академию госслужбы и управления на общественные слушания, посвященные вопросам производственного травматизма и нарушениям, выявленным Госинспекций труда в Коми в результате проверок. Участники общественных слушаний смогут задать работодателям все интересующие их вопросы.