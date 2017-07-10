Прокуратура Коми обжаловала приговор Михаилу Брагину

Сегодня прокуратура Коми обжаловала приговор в отношении Михаила Брагина.

Как сообщил "Комиинформу" прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Коми Сергей Семёнов, ведомством принесено апелляционное представление на приговор Сыктывкарского городского суда по делу в отношении Михаила Брагина.

По его словам, прокуратура Коми обжаловала приговор в части оправдания М. Брагина по двум статьям - 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности").

Кроме того, ведомство настаивает на первоначальной квалификации действий осужденного по статье 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп").

"Суд переквалифицировал действия М. Брагина как покушение на преступление, предусмотренное ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"), исключив часть преступных деяний, что также повлияло на назначенное Брагину наказание. Мы считаем, что в действиях М. Брагина имеется оконченный состав преступления данного преступления", - добавил С. Семенов.

Напомним, 29 июня парламентария приговорили к штрафу 2,5 млн. рублей. По статье 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности") и 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности") М.Брагин был оправдан.

Суд признал И.Брагина виновным в покушении на коммерческий подкуп за незаконные действия (ч.3 ст.30, п."в" ч.7 ст.204 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере трех миллионов рублей и лишению занимать государственные и муниципальные должности три года.

Следствием и судом установлено, что в 2015 году Михаил Брагин, являясь руководителем Коми Регионального отделения политической партии "ЛДПР", предложил частным предпринимателям получить места депутатов Совета МО ГО "Сыктывкар" по партийным спискам партии за незаконное денежное вознаграждение по 1 млн. рублей с каждого. Однако, несмотря на то, что предприниматели передали требуемые от них денежные средства, только один из них набрал необходимое число голосов избирателей и стал депутатом. Тогда М. Брагин склонил членов партии, выигравших выборы, написать отказ от получения депутатских мандатов, обеспечив тем самым место депутата своему партнеру по бизнесу.