За сутки трое жителей Коми лишились 108,5 тысяч рублей, поверив информации о блокировке банковских карт

За сутки в территориальные подразделения МВД по Коми поступили сообщения от трех жителей региона, пострадавших от действий телефонных аферистов. Под предлогом помощи в разблокировке банковских карт мошенники похитили у доверчивых граждан 108 тысяч 500 рублей.

Так, жительница Ухты 1949 года рождения лишилась крупной денежной суммы, поверив аферистам. На телефон пенсионерки пришло смс-сообщение о блокировке ее банковской карты с номером для связи. Женщина перезвонила. Ей ответил неизвестный, который представился работником банка. В ходе разговора пенсионерка, надеясь на помощь незнакомца в разблокировке карты, сообщила ему реквизиты электронного кошелька. Через некоторое время с ее счета были похищены 65 тысяч рублей.

По схожей схеме аферисты обманули и пенсионерку из Печоры. В ходе общения с мошенниками 75-летняя женщина сообщила им всю необходимую информацию – персональные данные банковской карты. Таким образом она лишилась 30 тысяч рублей.

По фактам мошенничества следователями Ухты и Печоры возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Третьей жертвой мошенников стал житель города Усинска. Ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина сообщил пенсионеру, что есть опасность списания с его счета денежных средств мошенниками. Для защиты сбережений потерпевший должен сообщить работнику банка коды и пароли от банковской карты. Пенсионер сделал все, как велел звонивший, и лишился 13,5 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Министерство внутренних дел по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Если вам на телефон пришло смс-сообщение от неизвестного абонента или позвонил неизвестный человек, не спешите выполнять его просьбы.

В последнее время злоумышленники все чаще стали рассылать гражданам смс-сообщения о том, что банковская карта гражданина заблокирована. Чтобы ее разблокировать, аферисты просят сообщить данные банковской карты, назвать кодовое слово.

Будьте бдительны! Никому не разглашайте информацию, касающуюся банковских карт. Если с вашей картой возникли какие-либо проблемы, свяжитесь с банком по телефону, указанному на оборотной стороне карты.