В Нижнем Одесе под колеса попала 80-летняя пенсионерка

10 июля 2017 года, 9:44 | Сосногорский
Фото ГИБДД МВД по Коми

Вчера в поселке Нижний Одес Сосногорского района водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, в 12 часов дня 47-летний водитель "Gееlу МК", двигаясь задним ходом по прилегающей территории к дому по ул. Ленина,19, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода.

В результате столкновения пострадала 80-летняя женщина. Медики диагностировали у пенсионерки закрытый перелом лучевой кости со смещением.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Нижний одес, наезд на пешехода, 80-летняя пенсионерка
  Рубрика: Происшествия
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