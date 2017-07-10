В Нижнем Одесе под колеса попала 80-летняя пенсионерка

Вчера в поселке Нижний Одес Сосногорского района водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, в 12 часов дня 47-летний водитель "Gееlу МК", двигаясь задним ходом по прилегающей территории к дому по ул. Ленина,19, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пешехода.

В результате столкновения пострадала 80-летняя женщина. Медики диагностировали у пенсионерки закрытый перелом лучевой кости со смещением.