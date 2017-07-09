В Коми в минувшем году произошло два землетрясения

Сейсмическая сеть станций института геологии Коми НЦ УрО РАН зарегистрировала четыре региональных землетрясения, два из которых произошли в Воркуте и Инте. Об этом говорится в докладе "О состоянии окружающей среды в Республике Коми в 2016 году", опубликованном Минприроды региона.

В докладе сказано, что в результате непрерывных сейсмологических наблюдений с 1 января по 31 декабря 2016 года регионaльной сейсмической сетью института геологии Коми НЦ УрО РАН зaрегистрировaно 2 091 телесейсмическое землетрясение, четыре региональных, из них: 29 марта на территории городского округа "Инта", 6 апреля - в Кировской области, 30 апреля – на территории городского округа "Воркута", 23 июня – на границе Костромской и Вологодской областей.

Наблюдения велись сетью станций, расположенных в г. Сыктывкар, в селе Грива Койгородского района и в селе Пожег Усть-Куломского района.

Сейсмические события 29 марта 2016 года в 19 км юго-восточнее шахты "Интинская" и 30 апреля 2016 года на шахтное поле шахты "Воркутинская" произошли в пределах Печорского угольного бассейна и были отнесены к предположительно техногенным. Отсутствие сейсмостанций в пределах вышеназванного региона не позволило применить к событию точные критерии идентификации землетрясения.

По мнению ученых, для надежной регистрации локальных и региональных сейсмических событий, а также осуществления сейсмологического мониторинга необходимы модернизация и расширение сейсмической сети в Коми. Это позволит более обоснованно подходить к изучению геодинамической активности региона и решению геоэкологических задач.