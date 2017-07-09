В Коми обнаружили 27 новых видов грибов

В Коми в минувшего году впервые были зарегистрированы 27 видов грибов, пять видов водорослей и два вида печеночных мхов. Об этом сказано в государственном докладе "О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2016 году", опубликованном Минпромом региона.

Как следует из доклада, 27 новых видов грибов были обнаружены в окрестностях Сыктывкара, в Вуктыльском районе, на территории национального парка "Югыд ва", а также в бассейне нижнего течения реки Щугор. Три вида грибов - Cortinarius emunctus Fr., Inocybe nematoloma Joss., Lactarius pilatii Z. Schaef - отмечены впервые для территории России.

В бассейне р. Щугор впервые для европейского Северо-Востока России определены два вида космополитных диатомовых водорослей: Eucocconeis quadratarea (Оstrup) Lange-Bertalot, Psammothidium cf. curtissimum (Carter) Aboal.

В южной части национального парка "Югыд ва" выявлены три новых для европейского Северо-Востока вида почвенных водорослей из горно-тундровых сообществ Северного Урала -Chlamydomonas macrostellata J.W.G.Lund, Microthamnion kuetzingianum Nägeli ex Kützing.

В бассейне р. Щугор (национальный парк "Югыд Ва", окрестности г. Хальмерсале) впервые для Коми найдены два вида печеночных мхов - Biantheridion undulifolium (Nees) Konstant. & Vilnet и Scapania spitsbergensis (Lindb.) Müll.Frib.

Всего на территории республики представлено 1190 видов грибов и 1342 видов лишайников. Царство растений представлено в регионе 2026 видами водорослей, 664 видами мохообразных и 1217 видами сосудистых растений.