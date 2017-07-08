Пострадавший от акционерного общества "МММ" сыктывкарец вновь стал жертвой мошенничества

8 июля 2017 года, 10:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару обратился местный житель 1964 года рождения, который пояснил, что неизвестные лица путем обмана похитили с его банковского счета порядка 19 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что на сотовый телефон ему позвонил незнакомец, который представился работником фирмы "Эдельвейс". Представитель компании уведомил сыктывкарца, что их организация помогает гражданам, которые пострадали от мошенников, вернуть их вклады.

За посреднические услуги возврата задолженности фирма взымает оплату. Предложив внести на банковский счет 18 тысяч 600 рублей, незнакомец пообещал потерпевшему, что вскоре ему вернут все похищенные ранее деньги. Как оказалось, ранее мужчина пострадал от действий акционерного общества "МММ".

После того как заявитель осуществил перевод, более дозвониться до представителя фирмы он не смог. После этого мужчина обратился в полицию с заявлением.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".

МВД по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Когда вам на телефон звонят неизвестные люди, не спешите выполнять их просьбы, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Помните, если взамен обещанной компенсации вас просят заплатить некоторую сумму, то вас пытаются обмануть.

Комиинформ
  Ключевые слова: мошенники, МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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