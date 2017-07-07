Две пары молодоженов исполнили свой первый танец в центре Сыктывкара

От чествования опытных супругов на празднике, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности в столице Коми, перешли к поздравлению тех, кто расписался только сегодня. Участниками программы стали две сыктывкарские пары, зарегистрировавшие свои отношения 7 июля.

Новоиспеченные супруги Эдуард и Анна, Лидия и Виталий вышли на сцену под импровизированной аркой.

Парам предложили сорвать по одному свитку с пожеланиями, которые они затем зачитали со сцены.

Поздравить молодоженов пришла заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина. Она отметила, что именно семья учит любить, верить и заботиться друг о друге, пожелала новым ячейкам общества здоровья и счастья, а городу – побольше семей и детишек.

Молодоженам вручили подарки от спонсоров и предложили поучаствовать в традиционных свадебных церемониях.

Они завязали узелки, чтобы семья была крепче.

И выпустили в небо голубей.

Не обошлось и без первого свадебного танца.

На прощание они сфотографировались на фоне установленного на время праздника арт-объекта "Семья".