Две пары молодоженов исполнили свой первый танец в центре Сыктывкара

7 июля 2017 года, 18:00 |
Фото Ильи Баканова

От чествования опытных супругов на празднике, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности в столице Коми, перешли к поздравлению тех, кто расписался только сегодня. Участниками программы стали две сыктывкарские пары, зарегистрировавшие свои отношения 7 июля.

Новоиспеченные супруги Эдуард и Анна, Лидия и Виталий вышли на сцену под импровизированной аркой.

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Парам предложили сорвать по одному свитку с пожеланиями, которые они затем зачитали со сцены.

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Поздравить молодоженов пришла заместитель руководителя администрации Сыктывкара Елена Семейкина. Она отметила, что именно семья учит любить, верить и заботиться друг о друге, пожелала новым ячейкам общества здоровья и счастья, а городу – побольше семей и детишек.

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Молодоженам вручили подарки от спонсоров и предложили поучаствовать в традиционных свадебных церемониях.

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Они завязали узелки, чтобы семья была крепче.

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И выпустили в небо голубей.

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Не обошлось и без первого свадебного танца.

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На прощание они сфотографировались на фоне установленного на время праздника арт-объекта "Семья".

Илья Баканов
  Ключевые слова: семья, свадьба, праздник
  Рубрика: Общество
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