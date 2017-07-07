Самые любящие и верные семьи Сыктывкара получили медали в честь праздника

Самые любящие и верные семьи столицы Коми получили медали в честь сегодняшнего праздника - Всероссийского дня семьи, любви и верности. Церемония прошла на площадке праздника возле центрального городского бассейна.

Медаль "За любовь и верность" восьми сыктывкарским парам вручил министр труда, занятости и соцзащиты Коми Илья Семяшкин.

Супруги Владимир и Татьяна Моисеенко в браке более 36-ти лет. Семья - яркий пример для молодежи, прозвучало на празднике. Любовь и взаимопонимание царят здесь все годы совместной жизни. У пары две дочери. Татьяна и Владимир ведут активную жизнь: муж работает в МЧС, жена танцует в коллективе "Грэннис".

Супруги Анатолий и Татьяна Минины вместе с самого детства. В браке более 30-ти лет. Вместе учились, работали по специальности, сейчас вместе ведут свой семейный бизнес, подключив к деятельности своих троих детей.

Супруги Степан и Татьяна Семяшкины вместе 38 лет. В семье крепкие традиции, положительные устои. Пара воспитала троих дочерей. Глава семьи пишет стихи, играет музыку на разных инструментах, танцует в коллективе. Любимое семейное дело - лыжи и плавание.

Супруги Анатолий и Зоя Фроловы вместе 41 год. О семье говорят, что они - очень трудолюбивы, гостеприимны, активны. На личном примере здорового образа жизни собрали вокруг себя группу любителей скандинавской ходьбы. Воспитали двоих детей, которые на примере родителей тоже наши свое место в жизни.

Супруги Евгений и Ирина Сажины поженилась 41 год назад. Пара - пример во всем для своих сына и дочери. Имя мужа занесено в "Книгу памяти республики Коми". В связи с профессией военного летчика семья успела побывать и пожить во многих точках земного шара, но пара остановилась в северном крае, где сейчас помогает воспитывать трех внуков.

Супруги Геннадий и Анна Петровы в мае этого года отметили золотую свадьбу. Пара воспитала сына и дочь. Геннадий и Ирина - ветераны труда. Глава семьи работал в авиации. Теперь - участник хора, увлекается игрой на аккордионе. Воспитывают троих внуков.

Супруги Виктор и Майя Борченковы вместе 59 лет. Вырастили детей, внуков и растят правнуков. Ветераны труда. В свободное время поют в хоре.

Супруги Михаил и Вера Хитрины - долгожители, вместе 61 год. Воспитали двух дочерей, которые во многом пошли по стопам родителей. Находясь на заслуженном отдыхе, у них появилось больше времени для себя, интересов и хобби, результаты увлечений семья демонстрирует на разных творческих конкурсах.

По окончании награждения министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин выпустил в небо воздушные шары в виде символов праздника - ромашек.