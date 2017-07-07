Госдума приняла поправки в закон "О недрах", внесенные Госсоветом Коми

Депутаты Государственной Думы 7 июля рассмотрели и приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 10 закона Российской Федерации "О недрах". Он предусматривает включение Республики Коми в число регионов, для которых максимальные сроки геологоразведочных работ увеличиваются с пяти до семи лет, сообщает пресс-служба Госсовета Коми.

Как отметил председатель Комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василий Смалий, увеличение срока будет способствовать открытию новых месторождений полезных ископаемых, а значит, и пополнению бюджетов различных уровней.

"В нашей республике особые, суровые климатические и ландшафтно-географические условия. Поэтому компании, занимающиеся геологоразведкой, не всегда успевают провести геологическое изучение на закрепленных территориях за 5 лет. Увеличение сроков разведки – это возможность для геологов уделить внимание более качественному обследованию недр и проведению всех необходимых работ без оформления дополнительных разрешений. Рад, что федеральные коллеги поддержали нашу инициативу", – подчеркнул депутат.

Василий Смалий отметил, что работа по данной законодательной инициативе проводилась совместно Государственным Советом и Правительством Республики Коми, начиная с 2015 года. Первоначальная версия документа была отклонена Госдумой прошлого созыва, однако повторное инициирование в 2017 году депутатским корпусом Госсовета Коми доработанного законопроекта нашло поддержку у федеральных коллег.

Василий Смалий также уточнил, что это уже не первый законопроект по линии Комитета, поддержанный Государственной Думой.

Так, в 2015 году по инициативе Государственного Совета Республики Коми были внесены изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации". Они позволили органам государственной власти в субъектах использовать находящееся в их собственности имущество для создания и защиты всех типов особо охраняемых природных территорий. До принятия поправок перечень законодательно ограничивался только государственными природными заказниками и памятниками природы регионального значения.

В 2012 году по законодательной инициативе Коми были внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Они наделили правом рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации руководителей структурных подразделений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный геологический надзор и государственный водный надзор. Эти структурные подразделения располагаются в городах и районах республики.

По словам Василия Смалия, Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии продолжит активную работу с Государственной Думой для продвижения законодательных инициатив на федеральном уровне.