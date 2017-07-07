В Коми сформируют новый список кандидатов в присяжные заседатели на 2018-2021 годы

7 июля 2017 года, 14:10 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В Коми сформируют новый список кандидатов в присяжные заседатели. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале региона. Постановление правительства Коми от 4 июля "О порядке и сроках составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований в Республике Коми на 2018 - 2021 годы" подписано первым заместителем председателя правительства республики Ларисой Максимовой.

В соответствии с федеральным законом "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", органам местного самоуправления городов и районов республики рекомендовано начать составлять списки присяжных и запасных присяжных в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления. После этого - известить вошедших в списки.

Как пояснили "Комиинформу" в Избиркоме республики, списки будут как и прежде составляться путем случайной выборки с использованием государственной автоматизированной системы "Выборы".

Присяжных в списках будет на 15% больше, чем это необходимо. Далее из них исключат тех, кто по тем или иным причинам по закону не может быть присяжным. Это, в основном, ранее судимые жители региона, а также имеющие ряд заболеваний, уточнили в Избиркоме.

При необходимости участия присяжного в процессах, вопрос решается непосредственно перед судебными заседаниями по согласованию с самими претендентами.

Жителей Коми, вошедших в списки, а также запасные списки, ознакомят с информацией не позднее 1 августа. До 20 августа 2017 года уточненные списки и запасные списки, подписанные главой муниципального образования, будут направлены в правительство республики.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство юстиции Республики Коми.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, коми, законодательство, выборы
  Рубрика: Право
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