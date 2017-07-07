В колониях под Ухтой нарушалось санитарно-эпидемиологическое законодательство

В исправительных колониях под Ухтой выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства.

Нарушения выявлены Ухтинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в ходе проверки, проведенной совместно со специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Ухтинская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях совместно с представителями территориальных отделов Роспотребнадзора и Россельхознадзора провела проверку в деятельности исправительных колоний № 8, № 24, № 19, № 29, СИЗО-2 и лечебно-профилактического учреждения Больница № 18 УФСИН России по Республике Коми. В ходе проверки выявлены нарушения уголовно-исполнительного, санитарно-эпидемиологического законодательства в области питания, а также ветеринарных требований.

В силу закона администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. Учреждения, которые являются владельцами животных и производителями продуктов животноводства несут ответственность за здоровье, содержание и использование животных, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

Проверкой установлено, что в СИЗО-2 и ИК-29 в складских помещениях хранится продукция, а именно: хлебцы, консервы мясные, консервы мясорастительные, сахар, чай, повидло, карамель, молочная продукция с истекшим сроком годности. В ИК-8 в овощном цеху допускается использование инвентаря с явными признаками загрязнения, имеются дефекты внутренней отделки, в складских помещениях не организован контроль за температурно-влажностным режимом хранения пищевых продуктов; разделочный инвентарь не имеет специальную маркировку и т.д. Аналогичные нарушения констатированы в ФКУ ИК-24, ФКУ ИК-19, ФКУ ИК-29, ФКУ СИЗО-2, ФКЛПУ Б-18.

Нарушения ветеринарно-санитарных правил выявлены в ФКУ ИК-8, где имеется птицеводческое хозяйство, а также в ИК-19 и ИК-29.

По итогам проверки, в адрес руководителей ИК-8, ИК-19, ИК-24, ИК-29, ФКЛПУ Б-18 и СИЗО-2 спецпрокурор внесен 6 представлений об устранении нарушений уголовно-исполнительного, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного законодательства, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Более того, в территориальный отдел Роспотребнадзора г. Ухты прокуратурой направлено шесть информаций для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 14.43 КоАП РФ в отношении ответственных должностных ИК-8, ИК-24, ИК-19, ИК-29, СИЗО-2, ФКЛПУ Б-18 УФСИН. В территориальный отдел Россельхознадзора г. Ухты направлено три информации для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ в отношении ответственных должностных лиц ИК-8, ИК-19 и ИК-29.

Акты прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.