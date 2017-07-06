Жители села Нижний Воч своими руками возвели мост через ручей

В селе Нижний Воч Усть-Куломского района появился долгожданный мост через ручей. Его длина – 27 метров, высота – 4 метра.

Для местных жителей строительство нового моста взамен старого, по которому уже было опасно переходить через овраг, давно было необходимо. Как сообщил "Комиинформу" глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, официально заказывать мост через подрядные организации и проводить все связанные с этим процедуры обошлось бы чуть ли не в полмиллиона рублей. Понятно, что лишних денег в муниципальном бюджете нет.

Поэтому инициативу в свои руки взяли сами сельчане. Они возвели его своими руками. Наравне с другими работал и глава поселения Николай Морохин. Районная администрация выделила на строительство 50 тысяч рублей. На эти деньги, плюс ксредства спонсоров, были закуплены стройматериалы. По программе содействия по трудоустройству граждан к строительству привлекли безработных.

"Это не первая подобная инициатива наших жителей. В основном это благоустройство кладбищ, ремонт мостов. Жители нашего района очень инициативные. Особенно ими славятся Нижний Воч, Помоздино, Керчомья, где недавно решили своими силами установить детские площадки. Но такой серьезный объект еще не строили", - отметил С.Рубан.