"РН – Северная нефть" включилась в "Речную ленту"

Сотрудники "РН – Северная нефть" приняли участие в "Речной ленте"

В восьмой раз сотрудники "РН – Северная нефть" и других усинских предприятий "Роснефти" приняли участие в республиканской экологической акции "Речная лента", которая традиционно проходит в рамках Всероссийских проектов "Зелёная Россия", "Нашим рекам и озёрам - чистые берега" и "Водным объектам - чистые берега и причалы".

В этом году своё участие в экологическом субботнике нефтяники и работники усинских сервисных структур "Роснефти" посвятили Году экологии и Году особо охраняемых территорий. Провести акцию решили в несколько этапов, чтобы привлечь как можно больше волонтёров и убрать более обширную территорию, сообщает пресс-служба компании.

Первый экологический субботник по очистке прибрежных территорий возле рек, ручьёв, озёр и других водоёмов состоялся первого июля, в день, который народным календарём зовётся "макушкой лета".

Природоохранное мероприятие прошло при поддержке администрации МО ГО "Усинск" и собрало порядка двухсот пятидесяти сотрудников и руководителей "РН – Северная нефть", УФ ООО "РН–Сервис", "Усинское УТТ", "Усинский коммунальный севис", УФ ООО "РН–Бурение", "Снабсервис", ЧОП "РН–Охрана–Усинск", "РН – Ремонт НПО".

Как и прежде, для сбора мусора добровольцы воспользовались биоразлагаемыми мешками - безопасной и экологичной тарой, имеющей незначительный период распада.

Местом работы экологического десанта стали территории вдоль старого автозимника от Пармы до Усинска, берега ручья Болбанъель и Чёрной речки, обочины и отвороты автодороги на участке от "нулевого" поста до водозабора, а также территория подшефной школы № 3, которую нефтяники решили привести в порядок после учебного года.

Картина, открывшаяся волонтёрам в районе старого автозимника, была удручающей, изначально живописная местность больше походила на мусорную свалку. Бутылки, жестянки, полиэтиленовые пакеты, разобранные балки, отжившая своё бытовая техника, десятки отработанных автопокрышек. Чего только не вывезли "подальше от глаз" предприимчивые дачники, жители Пармы и Усинска. Примечательно, что территория эта убирается каждый год и с таким же завидным постоянством захламляется…

Обочины и отвороты по дороге до водозабора тоже "порадовали" - каждый съезд с трассы непременно заканчивался стихийной свалкой. Не оказалось недостатка в работе и на берегу Чёрной речки – найти чистый "пятачок" земли было удачей.

Разгребая завалы, волонтёры не уставали удивляться: "Мы все живём на этой земле, ходим в одни и те же леса за ягодами и грибами, выезжаем на пикники семьями. Но почему-то одни считают само собой разумеющимся убрать за собой. Другим – наоборот, не зазорно оставить после себя горы мусора. Всё это – результат воспитания. А значит, прививать навыки правильного поведения и воспитывать экологическую культуру необходимо в семье и ещё в том возрасте, когда ребёнок во всём подражает родителям, принимает модель поведения, которой будет следовать будучи взрослым".

Кстати, по уже сложившейся традиции, многие сотрудники "РН – Северная нефть" приняли участие в "Речной ленте" семьями, дети, следуя примеру родителей, собирали мусор, стараясь сделать лес чище.

""Речная лента" - проект с очень правильным смыслом, - считает ведущий инженер отдела охраны окружающей среды управления ПБ, ОТ и ОС "РН – Северная нефть" Максим Рогаль. – В вопросах охраны окружающей среды важны не только масштабные программы государственного или регионального уровня, но и личный вклад каждого. Чистые реки, берега, леса, воздух – всё это зависит от нас и нашего небезразличия. "Речная лента" – как раз то мероприятие, которое позволяет участникам осознать свою значимость и внести посильный вклад в экологическое благополучие нашего края. Ведь что такое чистые берега? Это чистая вода и почва, безопасность и благополучие людей. Радует, что в этом году на экологический субботник вышли сотрудники всех дочерних структур "Роснефти". Поначалу думали, что такому числу добровольцев нечем будет заниматься. Напрасно опасались – работы хватило всем с избытком. Благодаря массовости мы смогли привести в порядок и те участки, что убираем каждый год, и новые.

Всего за время акции на городской полигон ТБО было вывезено порядка 200 кубометров мусора! Для "РН – Северная нефть" и предприятий периметра НК "Роснефть" в Усинске "Речная лента" - традиционное мероприятие в программе экологической деятельности, обычно акция проводилась в два этапа, в этом году намерены провести три субботника. Итоги нашего участия в республиканском экологическом субботнике Росприроднадзор по Республике Коми объявит в октябре, надеюсь, работа коллектива будет отмечена по достоинству".